Recenze Landigo pro iOS: Cizí jazyky efektivně, rychle a zábavně

Existuje hodně způsobů, jak se v klidu domova naučit cizí jazyk. Aplikace pro výuku cizích jazyků mají spoustu výhod – mezi ty hlavní patří fakt, že se můžete učit kdekoliv a kdykoliv, a maximálně si přizpůsobit tempo, délku i čas učení. Mezi populární platformy, sloužící k učení cizích jazyků, patří tuzemské Landigo, jehož verzi pro iOS jsme nyní dostali příležitost recenzovat. Co vše se na platformě Landigo změnilo od doby, kdy jsme ji recenzovali naposledy?

Co je Landigo?

Landigo je univerzální platforma pro výuku jazyků. Kromě angličtiny si můžete zvolit například němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo italštinu. Landigo můžete používat dvěma různými způsoby – buďto bezplatně, kdy vám budou na váš e-mail zasílána tři cvičení z vybraného jazyka denně, nebo prémiovou verzi, která vám poskytne mnohem více možností. V této recenzi se zaměříme na angličtinu na Landigu v prémiové verzi. Landigo můžete využívat nejen na vašem iOS zařízení, ale také v prostředí webového prohlížeče nebo na zařízení s operačním systémem Android. V rámci prémiové verze můžete Landigo využívat až na pěti zařízeních najednou, získáte také videokurz gramatiky, dostanete na výběr z celkem sedmi různých druhů cvičení (kvíz, kvíz zpomaleně, diktát, kvíz s vypisováním, překlad s vypisováním, překlad v duchu a překlad do češtiny), program “jazyk pro přežití” s výběrem základních slov a obratů pro přežití v cizí zemi a doslova desítky tisíc otázek ve cvičeních. Zejméně začátečníci jistě uvítají přítomnost češtiny. Úroveń a počet zasílaných cvičení si můžete plně přizpůsobit, vše je zároveň také rozdělené do přehledných kategorií (výuka slovíček, nepravidelná slovesa, idiomy, gramatika, frázová slovesa nebo třeba konverzace). Do svého účtu si v průběhu učení můžete ukládat vybraná slovíčka, obrovskou výhodou Landiga je také to, že vás nebude nijak omezovat kvůli vašim chybám, naopak – chybovat zde můžete zcela dle libosti, a Landigo vám navíc dá příležitost se na základě chyb ještě více zlepšit.

Landigo pro iOS

Výhodou platformy Landigo pro iOS je to, že si nemusíte z App Storu stahovat žádnou speciální aplikaci – stačí v Safari zadat adresu www.landigo.cz a přihlásit se k vašemu účtu, případně se registrovat. My jsme pro účely této recenze zkoušeli Landigo Premium pro výuku angličtiny. Rozhraní webové aplikace je příjemně jednoduché, přehledné, a velice rychle se v něm zorientujete. Na hlavní stránce najdete vyhledávací lištu pro slovník spolu s rozcestníkem, jehož prostřednictvím se můžete dostat k jednotlivým lekcím, uloženým slovíčkům a kvízům, jednotlivým druhům lekci. Z hlavní stránky webové aplikace Landigo můžete okamžitě přejít do jakékoliv úrovně výuky, není potřeba nikde nic složitě nastavovat a přizpůsobovat – Landigo vám zkrátka dává příležitost libovolně přeskakovat mezi jednotlivými úrovněmi a rychle a snadno zkoušet veškeré druhy lekcí a cvičení. Vpravo dole se pak nachází tlačítko pro přechod do menu, ze kterého se můžete přesunout do centra cvičení, k uloženým cvičením, uloženým slovíčkům, nebo se vrátit zpět na domovskou obrazovku.

Slovíčka a cvičení ze slovíček

Při zkoušení webové aplikace Landigo pro iOS jsem ocenila zejména nový přístup k učení slovíček. V Landigu nově najdete přepracovaný slovník, čítající celkem ve všech jazykových variantách stovky tisíc slovíček. Uvítala jsem zejména to, že součástí slovníku je nejen obyčejný překlad daného výrazu, ale také údaj o jeho používanosti, příklady vět, a možnost přehrát si jeho výslovnost, a to jak ve standardní, tak i ve zpomalené verzi. Ve slovníčku můžete zároveň také okamžitě zahájit procvičování daného výrazu. Líbila se mi také možnost přidání vlastních výrazů do slovíček, takže jsem při učení nebyla omezená jen na slovíčka ze standardního Landigo cvičení. Pro lepší přehled najdete ve spodní části sekce se slovíčky také výkladový slovník spolu se synonymy, stejně jako možnost přechodu do přehledu uložených slovíček a uložených kvízů. Mě samotnou při učení cizích jazyků nikdy příliš nebavilo drilování jednotlivých slovíček, proto mi maximálně vyhovoval systém přirozeného, zábavného učení, které nabízí Landigo.

Shrnutí

Aplikaci Landigo hodnotím velice pozitivně. Líbí se mi variabilita různých druhů cvičení, díky které jsem si nejenom mohla vybrat způsob procvičování a učení, který mi nejvíce vyhovoval, ale zároveň jsem také měla více příležitostí k učení. Pozitivně hodnotím také přehlednost a jednoduchost používání webové aplikace, na kterou jsem si zvykla prakticky okamžitě, a ve které jsem se rychle zorientovala. Prostředí Landiga vypadá velice dobře, všechny lekce jsou profesionálně zpracované, stejně jako jednotlivá cvičení, slovníček, a způsob učení a procvičování slovíček. Učení cizích jazyků má spoustu benefitů počínaje lepším uplatněním přes více možností při cestování až po fakt, že tento způsob cvičení jednoduše udržuje váš mozek a mysl v dobré kondici. Landigo pro tyto účely poslouží naprosto perfektně. Landigo Premium vás vyjde na 300 korun měsíčně, při delším předplatném získáváte výhodnější cenu. Podrobný ceník najdete zde.

Platformu Landigo si můžete vyzkoušet zde.