Recenze Landigo: Jak se efektivně učit (nejen) anglický jazyk

Nacházíme se v moderních časech, kdy máme po ruce ty nesofistikovanější technologie, které nám dokážou usnadnit náš každodenní život. Drtivá většina z nás v kapse nosí chytrý telefonem a doma má počítač anebo Mac. Tyto produkty nám dávají rozsáhlé možnosti a zároveň nás dokážou i zabavit. Co tak je ale využít pro studium, které nás skutečně dokáže posunout vpřed? Přesně proto si v naší dnešní recenzi posvítíme na praktickou službu Landigo, sloužící pro výuku cizích jazyků.

Co je Landigo a k čemu vlastně slouží

Díky zmiňovaným dnešním vymoženostem a přístupu k internetu máme nejpodrobnější informace z těch nejrůznějších okruhů doslova na dosah ruky. Jediné, co nás v tomto směru může limitovat, je neznalost cizího jazyka. Tento problém se naštěstí snaží řešit propracovaná služba Landigo. Prakticky můžeme říct, že znalost alespoň jednoho cizího jazyka je dnes již elementární záležitostí. Ať se nám to líbí nebo ne, dnešní svět je zkrátka globální a pro komunikaci je klíčová angličtina.

Zdroj: Landigo

Landigo funguje jakožto webová aplikace a nabízí hned několik různých kurzů. Konkrétně nás dokáže krok po kroku naučit anglicky, německy, francouzsky, španělsky a italsky. Služba jako taková je v základu zdarma, přičemž tímto způsobem nabízí 3 jednotlivá cvičení denně. Zároveň je ale k dostání i režim Premium. Osobně si dovolím tvrdit, že právě tohle premium předplatiteli odemkne neuvěřitelnou studnici vědomostí.

Landigo Premium

Premium je možné si předplatit podle toho, který jazyk byste se chtěli naučit. My jsme v posledních týdnech nepřetržitě testovali produkt Angličtina Landigo Premium. Zakoupením této verze jsme tak automaticky získali obsáhlý videokurz anglické gramatiky, který si mě dokázal v okamžiku získat. Zdali mám být upřímný, tak mi zrovna gramatika nikdy moc nešla, za což jsem si mohl částečně sám. Neprojevoval jsem o ní totiž dostatečný zájem a následně jsem nedokázal naskočit do již rozjetého vlaku. V rámci aplikace je samotná gramatika rozdělena do několika kategorií podle úrovně angličtiny, kde se následně nachází jednotlivá témata, která jsou ve videu vysvětlena rychle, stručně a vcelku zajímavě. Tímto způsobem tak dokážeme pokrýt všechny naše nedostatky – jednoduše si stačí najít, co nám konkrétně nejde a vědomosti si doplnit, nebo jít popořadě od naprostých základů a osvětlit si tak řadu záležitostí.

Zdroj: Unsplash

Co vše Landigo Premium nabízí

Co mě na službě Landigo neuvěřitelně nadchlo, byl kurz takzvané angličtiny pro přežití. Ten svému uživateli totiž nabízí základní informace a naučí jej tak komunikaci v těch nejběžnějších situacích. Tento prvek se může náramně zalíbit i ostříleným angličtinářům. I když se se svými vědomostmi řadíte například do skupiny B2, tak i přesto můžete mít mezery v určitých situacích, čemuž s Landigem můžete snadno předejít.

Zdroj: Landigo

Jinak se ale můžeme věnovat studiu (nejen) angličtiny i klasickým způsobem, a to skrze různá cvičení. V tomto směru nesmírně oceňuji, že je vše doplněno o propracované audiostopy, které mi osobně velice pomohly s fonetikou. Tímto způsobem si například v kvízech můžeme říct danou frázi nahlas, díky čemuž si sami zlepšíme svou výslovnost. V případě jednotlivých cvičení a kvízů jsem navíc narazil na další zajímavost, o které jsem až do nedávno ani nevěděl.

Poučte se z vlastních chyb

Služba Landigo je samozřejmě vybavena propracovaným slovníkem. To znamená, že pokud jsem při nějakém cvičení narazil na slovíčko, na které jsem si zkrátka nemohl vzpomenout nebo jsem jej neznal, stačilo mi na něj najet kurzorem a klepnout, čímž se mi ihned zobrazil překlad, fonetický přepis a možnost pro spuštění audia pro správnou výslovnost. Takováto slovíčka si jako uživatel mohu i uložit do vlastního účtu, díky čemuž se k nim mohu následně vracet a pořádně se je tak naučit.

Zdroj: Landigo

Podobně je tomu i s chybami. Je samozřejmě přirozené, že při učení se cizího jazyka se bez chyb zkrátka neobejdeme. Ne nadarmo se ale říká “Chybami se člověk učí,” což mohu z vlastní zkušenosti stoprocentně potvrdit. Tyto chybičky si opět můžeme uložit do našeho účtu a následně se tak k nim vracet. V praxi to funguje tak, že po absolvování cvičení nám Landigo nabídne, zdali si tyto chyby přejeme uložit. Zde bych ještě rád zdůraznil jednu věc. Tyto chyby před sebou “neschovávejte” a skutečně si je ukládejte. Jedině takto se totiž skutečně naučíte daná slovíčka či fráze a nadále chybám předejdete.

Na své si přijde začátečník i ostřílený polyglot

Jak jsem již naznačil v odstavci o Landigo Premium, do jednotlivých kategorií není rozdělena pouze anglická gramatika, ale rovnou celá služba. Přesně díky tomu si Landigo může užít jak naprostý začátečník, tak i ostřílený polyglot, který se například angličtině věnuje hned několik let. Z vlastního pohledu dávám rozhodně palec nahoru za parádní roztřídění. V tomto směru se tak může uživatel řídit společným evropským referenčním rámcem a věnovat se například výuce z kategorie A0 až C1.

Resumé

Jestliže se řadíte mezi milovníky cizích jazyků, nebo v nich naopak máte rozsáhlé mezery, tak bych vám doporučil Landigo přinejmenším vyzkoušet. Začít přitom můžete na třech cvičeních, které jsou denně zdarma a pokud byste se do toho chtěli skutečně ponořit naplno, zpřístupnit si bonusový materiál, videokurzy gramatiky a řadu dalších, tak můžete sáhnout po zmiňovaném prémiu a odemknout si tak bránu ke skvělým příležitostem. Zároveň bych chtěl ještě jednou zmínit, že v dnešní době se bez anglického jazyka zkrátka neobejdeme. Znalost cizího jazyka nás může posunout vpřed v našem profesním, ale i osobním životě, na což spousta lidí doposud zapomíná.

Landigo si můžete zdarma vyzkoušet zde.