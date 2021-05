Jak připojit Xbox ovladač k iPhone by mohlo zajímat každého náruživého hráče mobilních her, který si volné chvilky krátí i hraním na Xboxu a tedy má k němu herní ovladač. Zatímco ještě donedávna bylo k iPhonu, iPadu, Apple TV či Macu možné připojit jen ovladače určené pro Xbox One, od iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 a macOS 11.3 k nim připojíte i ovladače k nové generaci herních konzolí – tedy k Xboxu Series S a X. Jak na to?

Na iPhone zapněte Bluetooth přes Nastavení – Bluetooth a tuto podsekci neopouštějte Zapněte ovladač k Xboxu Series S a X stlačením loga Xboxu a poté stiskněte a chvíli přidržte zadní tlačítko pro párování. Jakmile tak učiníte, mělo by se zapínací tlačítko s logem Xboxu rozblikat Na iPhone by se měl ovladač pro Xbox Series S či X objevit. Jakmile se tak stane, tapněte na něj Objeví se výzva ke spárování ovladače přes Bluetooth, kterou je třeba potvrdit Máte hotovo

Pokud jste tyto body dodrželi, od této chvíle byste již měli být schopní ovládat mobilní hry přes gamepad od Xboxu. Je však potřeba pamatovat na to, že ne všechny hry gamepad podporují. Zda váš titul nabízí či naopak nenabízí podporu se dozvíte přes jeho profil v App Store. Jakmile pak budete chtít gamepad odpojit, zvolíte v podsekci Bluetooth možnost Ignorovat.