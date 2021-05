Otevření zahrádek: Ministr Havlíček prozradil, kdy by mohly otevřít zahradní restaurace

K teplému počasí patří neodmyslitelně otevřené letní zahrádky restaurací nebo chcete-li zahradní restaurace. Ty jsou sice zatím zavřené, k jejich otevření by však mohlo dojít již relativně brzy. Vyplývá to alespoň ze slov ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

Havlíček se dnes nechal slyšet, že k otevření by mohlo dojít 17. května, jak již dříve avizovala vláda. To sice jen za předpokladu, že čísla nakažených poletí strmě dolů, jako je tomu i nyní, avšak vzhledem k tomu, že se zatím nezdá, že by se měl tento trend jakkoliv změnit, vláda očekává, že by k otevření dojít skutečně mohlo. Další jednání o zahrádkách by mělo proběhnout v pondělí, po kterém by mohla snad už i vláda oznámil svůj finální verdikt.