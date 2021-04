Otevření školek a škol: Takto se budou děti, žáci a studenti vracet do školních lavic a školek

Otevření škol a školek má od včerejška svůj řád – tedy alespoň částečně. Ministerstvo zdravotnictví spolu s ministerstvem školství totiž konečně odhalilo první harmonogram, dle kterého by se měly školy a školky opět rozjet. Zatím se v něm nicméně příliš nepočítá se středními školami, na které se v plánu myslí jen skrze praktickou výuku. Standardní prezenční studium je ale v nedohlednu, stejně tak i u vysokých škol. Poměrně důležité je pak to, že pokud se do 26. dubna nezhorší epidemiologická situace v České republice, další vlna rozvolnění škol se spustí už 3. května a to konkrétně návratem 2. stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a 8letých konzervatoří v rotačním systému. Zlepší se i organizovaný amatérský sport dětí a mládeže. Vše důležité si můžete prohlédnout v tabulce níže.

Otevření škol a školek Zdroj: Redakce Letem světem Applem