AirTag: Skvělou myšlenku zabíjí malá síť

Už za pár dní si budete mít možnost na LsA přečíst kompletní recenzi na AirTag. Ještě předtím mi však dovolte malé zamyšlení nad tím, co AirTag nabízí a co by vlastně nabízet měl. Mě osobně se tato malá a na první pohled šikovná vychytávka od Applu skutečně líbí. Za prvé je to věc za pár korun, se kterou si může udělat radost skutečně každý fanoušek Applu, který má iPhone. AirTag má dvě hlavní možnosti, jak jej v zásadě použít. Místní hledání je jasné zřejmě všem, kteří si o AirTagu přečetli alespoň jeden řádek. Pokud jste zkrátka v dosahu přívěšku se svým iPhonem s U1, můžete jej na zhruba deset metrů vyhledat s naprostou přesností a to právě pomocí čipu U1 a Bluetooth. S místním hledáním tedy žádný problém není a pokud si z nějakého nepochopitelného důvodu odkládáte například klíče po příchodu domů pokaždé na jiné místo a do rána zapomenete, kde to bylo zrovna včera, pak můžete pro jejich hledání využít AirTag.

Mnohem zajímavější možnosti se však nabízí v momentě, kdy klíčky s AirTagem zkrátka někde ztratíte, vypadnou vám z kapsy a tak podobně. Zde nastává první věc, která mě na AirTagu štve. V případě přerušení kontaktu přes Bluetooth se totiž neobjeví žádná notifikace, která by vás na to upozornila. Nejde například nastavit možnost, aby když odejdete z bytu nebo domu dorazilo upozornění, že si s sebou máte vzít něco důležitého, na co jste si připevnili AirTag. Taková možnost zkrátka chybí a je to škoda. Další věcí, která chybí, je pak možnost nechat se upozornit na již zmíněné odpojení AirTagu od vašeho iPhone. Na to, že jste po cestě někde ztratili klíče totiž přijdete stejně až když budete chtít doma odemknout. Tyto dvě nevýhody AirTagu jsou pro mě osobně celkem velká škoda, protože právě v těchto situacích bych si uměl představit využití AirTagu mnohem lépe než v situaci, kdy zkrátka po domě hledám klíčky.

Když už tedy klíčky skutečně někde vytrousíte a doma to zjistíte, pak je otázkou, kde jste je ztratili. Pokud to bude uprostřed Václaváku, pak jste celkem v klidu a na svém iPhone se podíváte, kde zhruba se nachází a pak již můžete jít a při troše štěstí využít místní hledání a skutečně je najít. To je však dáno tím, že okolo nich projdou stovky lidí a někteří z nich zkrátka budou splňovat vše pro to, abyste klíče mohli najít díky jejich iPhone. Když se vám to stane na menším městě a nebavím se zrovna o vesnici s 50 obyvateli, ale například o dvanáctitisícových Boskovicích, kde jsme to zkoušeli, nastane problém. Z miliardové sítě Apple produktů, která má být teoreticky vaše klíče schopna najít, totiž zbude najednou jen pár zařízení. Aby totiž mohl uživatel nevědomky pomoci najít vaše klíče, musí splňovat hned několik zásadních věcí a v těch je celkem problém.

AirTag může detekovat iPhone, iPad a nebo Mac, nic jiného. Pokud pomineme, že AirTag necháte u někoho doma, můžeme Mac v podstatě vyloučit. Když si uvědomíme, kolik lidí má v ČR/SR iPad s LTE, pak jej v podstatě můžeme také vynechat. Zbývá tedy iPhone a ten, aby mohl váš AirTag pomoci najít, musí splňovat následující. Za prvé se musí jednat o telefon, na kterém je nainstalován iOS 14, což by ještě až tak velký problém nebyl, ale i tak už se ze 100 % pár procent škrtá. Další nezbytností je, že musí mít zapnutý Bluetooth, což pokud jeho majitel nepoužívá například bezdrátová sluchátka nebo Apple Watch v podstatě nemá důvod mít venku Bluetooth zapnutý. Další nutností je, aby měl daný iPhone povolené Polohové služby, tedy jednu z věcí, která nejvíc vybíjí baterii a kterou celá řada lidí raději vypíná, aby jim baterka vydržela co nejdéle. Nutností je pak mít také aktivní internet, což sice většina lidí, co má iPhone, zřejmě má, ale je to další omezení. Celkem je tak nutné splňovat opravdu dost věcí, z nichž minimálně zapnuté lokalizační služby a Bluetooth skutečně řada lidí nemusí splňovat, protože k tomu zkrátka nemá důvod.

Váš AirTag může najít jen iPhone, který splňuje vše výše uvedené. Pokud jej tedy ztratíte někde, kde je v okolí jen pár lidí s iPhonem, může se lehce stát, že než váš AirTag někdo „najde“, bude to trvat dlouhé hodiny nebo dny. AirTag je věc, která se nám v redakci skutečně hodně líbí, ovšem naráží na to, že jej naplno využijete hlavně ve větších městech, což může být pro řadu potenciálních zákazníků celkem problém, navíc problém, se kterým se Apple nemůže jen tak vypořádat nějakou softwarovou aktualizací.

