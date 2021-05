Kompletní srovnání: AirTag vs. Samsung Galaxy SmartTag

Je to jen několik týdnů nazpátek, co Apple na své letošní první konferenci představil lokalizační přívěšek AirTag. Na ten jsme všichni čekali již po dobu několika dlouhých měsíců, ne-li let – každopádně dobrou zprávou je, že jsme se nakonec opravdu dočkali. AirTag tak naštěstí neupadl v zapomnění jako například bezdrátová nabíječka AirPower. Pokud se určitým způsobem zabýváte pouze jablečnými zařízeními, tak dost možná ani nevíte, že existuje nějaká konkurence AirTagu, a to dokonce už delší dobu. Jednou takovou konkurencí je například SmartTag od Samsugnu a v tomto článku si společně oba dva tyto produkty srovnáme.

Technologie a funkčnost

Co se týče využitých technologií a funkčnosti, tak jak AirTag, tak i SmartTag využívají prakticky naprosto stejné technologie – pár rozdílu tady ale doopravdy je. Pokud se vám podaří nějaký předmět opatřený jedním ze zmíněných lokalizačních přívěšků ztratit v blízkém okolí, tak k vyhledání můžete využít kromě Bluetooth 5.0 LE také ultra-širokopásmový čip, jenž je součástí obou přívěšků. Díky ultra-širokopásmového čipu lze pomocí chytrého telefonu určit polohu přívěšku, potažmo předmětu, a to s přesností na centimetry. Při hledání se vám na obou zařízeních objeví podobné rozhraní, pomocí kterého lze předmět vyhledat – na iPhonu přímo šipka, na Samsungu pak ukazatel signálu. V tomto ohledu tedy oba přívěšky fungují zcela podobně.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Na začátku minulého odstavce jsem řekl, že tady určité rozdíly doopravdy jsou, což je pravda. Zatímco AirTag můžete vyhledat pouze pomocí chytrého telefonu a popřípadě pomocí zvuku tím, že jej „prozvoníte“, tak SmartTag můžete navíc k tomu vyhledat prostřednictvím AR (rozšířená realita). Pokud tedy do hledání zapojíte také AR, tak se vám přímo na displeji telefonu Samsung objeví okolní prostředí zprostředkované fotoaparátem. V tomto prostředí můžete přesně vidět, kde se samotný lokalizační přívěšek nachází. Jak už bylo řečeno, u iPhonu a AirTagu se musíte spolehnout „pouze“ na navigační šipku.

Pokud se vám podaří nějaký předmět ztratit v blízkém okolí, tak tedy vyhledávání není vůbec složité a můžete si být jistí, že předmět pokaždé najdete – ať je opatřen AirTagem či SmartTagem. Ta opravdová „legrace“ však přichází tehdy, kdy předmět s lokalizačním přívěškem ztratíte několik (desítek či stovek) kilometrů od místa, kde se aktuálně nacházíte. Zde vám samozřejmě Bluetooth ani ultra-širokopásmová technologie žádným způsobem nepomůže. Dobou zprávou ale je, že i v tomto případě funguje vyhledávání na velmi podobné bázi a v mnohých případech se vám předmět najít podaří.

AirTag konkrétně využívá sítě služby Najít, kterou tvoří veškeré iPhony a iPady na celém světě – jedná se tak o stovky milionů zařízení. Pokud tedy AirTag ztratíte, tak ten začne vydávat Bluetooth signály, jenž zachytí ostatní jablečná zařízení v okolí. Poloha AirTagu je poté v šifrované podobě odeslaná přímo na iCloud, díky čemuž se vám pak poloha vašeho AirTagu zobrazí na mapě. V případě SmartTagu od Samsungu je tomu velmi podobně, avšak namísto sítě služby Najít je využíváno sítě SmartThings. Tuto síť zase tvoří veškerá zařízení od Samsungu, která opět dokáží přijmout Bluetooth signál ztraceného SmartTagu a zobrazit jeho polohu na mapě. I když jsou si obě technologie podobné, tak má výrazně navrch Apple – jablečných zařízení je na světě oproti těch od Samsungu o mnoho více, a tak je i větší pravděpodobnost, že se okolo AirTagu někdo projde a získáte tak jeho lokalitu.

Design

Když si oba lokalizační přívěšky položíte vedle sebe, tak se vám na první pohled nejspíše bude více líbit AirTag. Ten totiž využívá jednoduchý design, na který Apple vsází už dlouhou dobu. V případě AirTagu tedy získáte bílé plastové tělo, společně s kovovou částí, na které je vyraženo logo Applu, společně s dalšími informacemi. Navíc k tomu si při objednávání můžete na AirTag bezplatně vložit vlastní gravírování, což se hodí například pro jednoduché rozpoznání. Zde ale výhody AirTagů končí, jelikož při používání dochází k jejich okamžitému poškrábání, a to prakticky čímkoliv – to jsme mimo jiné potvrdili také přímo v naší redakci.

SmartTag od Samsungu je pak zhotoven z gumového plastu, který se rozhodně při používání jen tak nepoškrábe a nezničí. Kromě toho musíme také zmínit fakt, že vás Samsung žádným způsobem nenutí k zakoupení příslušenství. SmartTag totiž má, kromě ideálního povrchu, také dírku, kterou můžete cokoliv provléct. SmartTag tedy není potřeba nějakým způsobem chránit a dokonce ani nepotřebujete kupovat nějakou klíčenku, abyste jej mohli k něčemu připevnit. Po straně líbivosti tedy SmartTag nemusí být úplně ideální, co se však týče výdrže a použitelnosti, tak má navrch.

Fotogalerie Kozene pouzko AirTag LsA 2 Kozene pouzko AirTag LsA 3 Kozene pouzko AirTag LsA 4 Kozene pouzko AirTag LsA 5 +13 Fotek Kozene pouzko AirTag LsA 6 Kozene pouzko AirTag LsA 7 Kozene pouzko AirTag LsA 8 Kozene pouzko AirTag LsA 9 Kozene pouzko AirTag LsA 10 Kozene pouzko AirTag LsA 11 Kozene pouzko AirTag LsA 12 Kozene pouzko AirTag LsA 1 AirTag skrabance LsA 9 AirTag skrabance LsA 2 AirTag skrabance LsA 3 AirTag skrabance LsA 1 Vstoupit do galerie

Zároveň si dovedu představit situaci, kdy se nějaký zloděj pokusí váš předmět opatřený přívěškem ukrást. V takovém případě zloděj nejspíše SmartTag či AirTag vytrhne a někam jej odhodí, popřípadě se jej pokusí třeba rozšlapat. Vzhledem ke zpracování je o mnoho pravděpodobnější, že se dotyčnému podaří o mnoho dříve zničit právě „křehký“ AirTag, než odolný a gumový SmartTag. AirTag si pak bude lépe vést v případě, že se ocitne ve vodě. Má totiž certifikaci IP67, což je oproti IP53 v případě SmartTagu o mnoho úrovní lepší. Co se týče výdrže baterie, tak se můžete těšit zhruba na jeden rok. Jakmile se baterie vybije, stačí za pár korun koupit novou knoflíkovou baterii s označením CR2032 a vyměnit ji.

Na poli designu se pak ještě SmartTag od AirTagu liší tím, že na svém těle nabízí jedno tlačítko. Pomocí tohoto tlačítka můžete nechat provádět různé automatizace, například v podobě zhasínání či rozsvěcování světel a podobně. Samotné tlačítko je tedy programovatelné a určitě se v některých situacích může hodit. U AirTagu žádné tlačítko k dispozici není a aktuálně bohužel tento jablečný lokalizační přívěšek nefunguje ani v rámci automatizací, což je škoda.

Fotogalerie AirTag skrabance LsA 8 AirTag skrabance LsA 7 AirTag skrabance LsA 6 AirTag skrabance LsA 5 +2 Fotek AirTag skrabance LsA 4 Vstoupit do galerie

Cena a dostupnost

Při výběru by vás mimo jiné mělo také zajímat, jak je to s cenovkou. Dost možná si nyní myslíte, že je cena u Samsungu výrazně nižší, a že Apple opět „přepálil“. Řeknu vám však, že opak je v tomto případě pravdou, jelikož ceny jsou prakticky stejné. Za jediný AirTag zaplatíte 890 korun, SmartTag vás pak vyjde na 899 korun. SmartTag dále můžete zakoupit ve výhodném balení dvou kusů, a to za 1 599 korun – tuto variantu Apple k dispozici nemá. Oba produkty však mají k dispozici sadu čtyř kusů – v případě AirTagů je cena 2 990 korun a čtyři kusy SmartTagů vás vyjdou na 2 599 korun. U SmartTagu pak ještě můžete při kupování sáhnout po „speciálním“ balení, ve kterém získáte černé, oatmeal, mentolové a růžové provedení. Jednotlivě je pak SmartTag k dispozici pouze v černé či oatmeal barvě.

AirTag koupíte zde

SmartTag koupíte zde

Fotogalerie Apple AirTag LsA 2 Apple AirTag LsA 3 Apple AirTag LsA 4 Apple AirTag LsA 5 +23 Fotek Apple AirTag LsA 6 Apple AirTag LsA 7 Apple AirTag LsA 8 Apple AirTag LsA 9 Apple AirTag LsA 10 Apple AirTag LsA 11 Apple AirTag LsA 12 Apple AirTag LsA 13 Apple AirTag LsA 14 Apple AirTag LsA 15 Apple AirTag LsA 16 Apple AirTag LsA 17 Apple AirTag LsA 18 Apple AirTag LsA 19 Apple AirTag LsA 20 Apple AirTag LsA 21 Apple AirTag LsA 22 Apple AirTag LsA 23 Apple AirTag LsA 24 Apple AirTag LsA 25 Apple AirTag LsA 26 Apple AirTag LsA 27 Vstoupit do galerie

Resumé

Nyní od nás nejspíše čekáte, že vám řekneme, který z porovnávaných produktů je lepší. Pravdou ale je, že tohle prostě a jednoduše určit nejde. Ano, SmartTag sice nabízí odolnější zpracování, dírku na provlečení a nemusíte k němu dokupovat žádné příslušenství. Nutno ale podotknout, že si jej užijete pouze v případě, že vlastníte zařízení od Samsungu. To stejné, akorát naopak, platí i o AirTagu, který si tedy užijete jen v případě, že patříte mezi uživatele jablečných produktů. Pokud tedy patříte mezi jablečné uživatele, tak rozhodně sáhněte po AirTagu, pokud naopak využíváte Samsung, tak po SmartTagu. A pokud využíváte jak zařízení od Applu, tak od Samsungu, tak je to prakticky pouze o vašich sympatiích.