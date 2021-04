Vše, co jste chtěli vědět o mini-LED displeji z 12.9″ iPadu Pro

Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak vám zajisté 20. dubna neunikla letošní první konference od Applu. Jednotlivých článků, ve kterých jsme se představeným novinkám věnovali, už na našem magazínu vyšlo opravdu hodně. Jen z hlediska připomenutí vydala cupertinská společnost lokalizační přívěšky AirTags, novou generaci Apple TV, přepracovaný iMac a vylepšený iPad Pro. V tomto článku se budeme věnovat právě jablečnému tabletu s přídomkem Pro, jehož 12.9″ varianta se dočkala obrovského vylepšení na poli displeje.

Už opravdu dlouhou dobu před samotným představením nového iPadu Pro se mluvilo o tom, že by minimálně jeho větší varianta měla přijít s kompletně přepracovaným a moderním displejem s podsvícením mini-LED. I přesto, že Apple při prezentaci tuto technologii podsvícení uvedl relativně dobře, tak mnozí z vás dost možná stále neví, co to ten mini-LED je a proč po něm Apple vlastně sáhl. Mnoho neznalých jedinců si plete označení displeje s podsvícením displeje – nutno podotknout, že se jedná o dva odlišné pojmy. V případě 12.9″ iPadu Pro je typ displeje LCD (Liquid Crystal Display), tedy displej z tekutých krystalů. Menší, 11″ varianta, má typ displeje taktéž LCD, každopádně využívá „klasické“ podsvícení pomocí LED diod, narozdíl od mini-LED diod u většího bratříčka.

Technologie mini-LED je tedy nově využitou formou podsvícení displeje. Jak už můžete z názvu tušit, tak samotné LED diody, které k podsvícení slouží, jsou v tomto případě opravdu miniaturní. Konkrétně se uvádí, že na místo jediné obyčejné LED diody se vleze hned pět mini-LED diod – jen pro představu jsou tyto diody „velké“ pouze 200 až 600 mikrometrů. Pokud jsou mini-LED diody o dost menší, tak to znamená, že se jich na plochu displeje logicky vejde o mnoho více. Díky tomu bylo také možné možné využít tzv. lokální zóny tlumení. Tyto lokální zóny tlumení si můžete představit jakožto jakési skupiny diod – nový 12.9″ iPad Pro má těchto „skupin“ hned 2 596. Vzhledem k tomu, že každá tato skupina diod může měnit intenzitu podsvícení nezávisle na těch ostatních, tak to znamená, že každá jedna z těchto 2 596 skupin může vytvořit vlastní intenzitu jasu.

Není tedy žádným problémem, aby jedna skupina měla podsvícení, potažmo jas, nastavený na maximum, zatímco skupina hned vedle může mít podsvícení nastavené na úplné minimum. Díky tomu má displej naprosto perfektní kontrastní poměr – konkrétně o hodnotě 1 000 000 : 1. To jednoduše řečeno znamená, že tmavé části displeje jsou ještě tmavší a světlé části ještě světlejší. Díky tomu všemu pak displej 12.9″ iPadu Pro dokáže zobrazovat i HDR (High Dynamic Range) obsah. Při zobrazení HDR obsahu dokáže tento displej vyprodukovat špičkový jas až o maximální hodnotě 1600 nitů, v klasickém režimu pak 600 nitů. Jen pro představu a porovnání, displej aktuálního 13″ MacBook Pro dokáže vyprodukovat maximální jas o hodnotě 500 nitů.

Někteří z vás se dost možná ptají, co to pro uživatele vlastně znamená, a proč by měli po novém 12.9″ iPadu Pro s displejem s mini-LED podsvícením sáhnout. Hned na začátek bych chtěl říci, že pro klasického uživatele to neznamená prakticky nic – pro obyčejné uživatele totiž tento profesionální jablečný tablet postrádá smysl. Pro profesionály, kterým je zmíněný iPad Pro určený, to jednoduše řečeno znamená o dost lepší podání barev a vyšší maximální jas. Oproti klasickým LED diodám jsou pak mini-LED diody také úspornější, což by mělo mít pozitivní vliv na výdrž baterie. Všeobecně se uvádí, že díky mini-LED podsvícení se klasický LCD displej téměř přibližuje displeji OLED.

Rád bych v tomto článku ještě uvedl, že mini-LED displej 12.9″ iPadu Pro můžeme bez problémů srovnat s monitorem Pro Display XDR – a kupodivu je právě displej nového iPadu Pro v některých oblastech ještě lepší. Zmínit můžeme například právě počet lokálních zón tlumení, kterých má iPad Pro 2 596 a Pro Display XDR „pouze“ 596 – a nutno podotknout, že Pro Display XDR má úhlopříčku 32″, tudíž je oproti 12.9″ iPadu Pro zhruba 2,5x větší. Citlivost displeje je poté 264 PPI v případě iPadu Pro, u Pro Display XDR pak 218 PPI. Liší se také klasický maximální jas, jenž je u Pro Display XDR o 100 nitů menší, dosahuje tedy 500 nitů. Zajímavé je také srovnání ceny, jelikož nejlevnější konfigurace 12.9″ iPadu Pro s mini-LED displejem vychází na 30 990 korun, zatímco Pro Display XDR pořídíte za 139 990 korun.