Srovnání: iPad Pro (2021) vs. iPad Pro (2020)

Apple představil nový iPad Pro po více jak roce od uvedení předchozí generace. Zásadní novinkou je samozřejmě čip M1. Ten ale rozhodně není tou jedinou, které nové 11 a 12,9palcové modely přinášejí. Pokud třeba uvažujete o tom, že byste ušetřili a koupili spíše starší generaci, tak zde najdete podrobné iPad Pro (2021) a iPad Pro (2020) srovnání.

Můžete sice potřebovat profesionální tablet, ale zároveň za něho nepotřebujete vydat značnou sumu peněz. Po uvedení letošních novinek, které jdou do předprodeje 30. dubna, samozřejmě zlevní starší generace tabletu. Zde se tak dočtete o všech mezigeneračních změnách, o které se sice koupí staršího modelu ochudíte, ale pokud je nepotřebujete, jednoduše tím ušetříte.

Procesor, úložiště, RAM

Apple říká, že nový iPad Pro 2021 s čipem M1 nabízí o 50 % rychlejší výkon svého procesoru a o 40 % rychlejší výkon GPU, než má čip A12Z obsažený v iPadu Pro 2020. Úložiště je až 2× rychlejší s kapacitou až 2 TB. Paměť RAM je pak 8 GB pro tři základní modely, pro ty s úložištěm 1 a 2 TB je pak 16GB. Předchozí generace měla operační paměť jen 6 GB. Novinka samozřejmě také umí sítě 5. generace, které loňskému modelu chybí.

Displej

11palcový model má naprosto totožný displej s loňským modelem, změny se odehrály jen u 12,9palcové verze. Ta přináší nový Liquid Retina Display XDR s technologií mini-LED. Rozlišení i typický jas zůstaly stejné, maximální a ten pro HDR už ale značně poskočil.

Fotoaparát

U hlavního fotoaparátu se toho moc nezměnilo, i když má novinka alespoň rozšířený dynamický rozsah. To hlavní se dělo především z čelní strany. TrueDepth kamera totiž dostala 12MPx ultraširokoúhlý fotoaparát s možností centrování záběru a už umí i portréty s všemi jejich nasvíceními i určením hloubky ostrosti před samotným pořízením fotografie.

Rozměry a hmotnost

I když je 12,9palcový iPad Pro 2021 stejný co se jeho šířky a výšky týče s předchozí generací, trošku přibral, za což pravděpodobně může technologie displeje. Jeho hloubka je 6,4 mm, iPad Pro 2020 je hluboký 5,9 mm. To se musí promítnout i na váze, kdy loňský model váží 641 g respektive 643 g ve verzi Cellular, novinka pak má 682 g či 684 g. Podíváme-li se na 11palcový model, tak u něho se proporce šasi neměnily, i když i on přibral z 466 na 471 g a z 468 na 473 g.

Výdrž a ostatní parametry

Všechny modely mají až 10h výdrž při prohlížení webu v síti Wi‑Fi nebo sledování videa, až 9 hodin poskytnou při prohlížení webu v mobilní datové síti. Všechny mají podporu Apple Penci 2. generace, stejně jako klávesnic Magic Keyboard a Smart Keyboard Folio. 4K video zvládají při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps, novinky však i zde mají rozšířený dynamický rozsah až při 30 fps. Shodná je i Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.0. Poslední změna se nicméně odehrála ještě u konektoru. Novinka tak už disponuje Thunderbolt/USB 4 portem namísto tím USB-C.