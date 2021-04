Vše, co jste chtěli vědět o novém iPadu Pro s M1

Na včerejší konferenci Apple představil nové produkty, a to lokalizátor Apple AirTag, Apple TV a iMac (2021). Poměrně značným překvapením je iPad Pro s čipem M1 (počítalo se spíše s čipem A14X). Ten může lákat leckoho na perfektní výkon a slušnou výdrž baterie. Pojďme se mu v následujících řádcích podívat více na zoubek.

Základní údaje a rozměry

Stejně jako v minulých letech se dočkáme iPadu Pro ve dvou velikostech, a sice 11″ a 12,9″, které se nám ukáží ve stříbrné a vesmírně šedé barvě. Oba modely bude možné pořídit ve variantě 128, 256 a 512 GB. Pro náročné uživatele je zde pak i verze s 1 a 2 TB.

11palcový model má na výšku 247,6 mm, na šířku 178,5 mm a jeho tloušťka je 5,9 mm. Wi-Fi model má hmotnost 466 gramů. Wi-Fi + Cellular model je pak o 2 gramy těžší. 12,9palcový model má na výšku 280,6 mm, na šířku 214,9mm a jeho tloušťka je 6,4 mm. Přirozeně od svého menšího brášky také něco nabral na hmotnosti. Wi-Fi model má 682 gramů, verze s Wi-Fi + Cellular pak 684 gramů. Po rozbalení naleznete v krabici kromě samotného tabletu taktéž metrový USB-C kabel a 20W nabíjecí adaptér.

Design

V této kategorii, jak ostatně zřejmě každý čekal, jsme žádné velké změny čekat nemohli. Na horní straně stroje naleznete horní tlačítko, tři mikrofony a dvojici reproduktorů (druhá je pak dole spolu s Thunderbolt/USB 4 konektorem). Na levém boku naleznete mikrofon. Ten mimochodem je k vidění také na zadní straně u fotoaparátu. Na iPadu Pro samozřejmě naleznete také tlačítka hlasitosti, magnetický konektor, smart konektor a u Cellular verze slot na nano simku.

Displej

11palcová verze dostala do vínku Liquid Retina displej o úhlopříčce 11palců, multi‑Touch s LED podsvícením, technologií IPS a rozlišením 2388 × 1668 při 264 pixelech na palec (ppi). Dále je zde technologie ProMotion, široký barevný rozsah (P3), True Tone, oleofobní úprava proti šmouhám, plné laminování, antireflexní vrstva, 1,8% odrazivost, maximální jas 600 nitů a podpora Apple Pencil (2. generace)

12palcová verze si v technologii displeje oproti menší verzi o dost polepšila, neboť zde máme Liquid Retina XDR displej s Multi‑Touch a mini-LED podsvícením, technologií IPS a rozlišením 2732 × 2048 při 264 pixelech na palec (ppi). Dále 2D soustavu podsvícení s 2 596 lokálními zónami tlumení, technologií ProMotion, široký barevný rozsah (P3), True Tone displej, oleofobní úpravu proti šmouhám, plně laminovaný displej, antireflexní vrstvu, 1,8% odrazivost, maximální jas 600 nitů, maximální jas 1000 nitů po celé ploše obrazovky; špičkový jas 1600 nitů (HDR), kontrastní poměr 1 000 000:1 a podporu Apple Pencil (2. generace).

Výkon

O výpočetní výkon se stará od podzimu všem dobře známý čip Apple M1, který je vybaven 8jádrovým CPU se 4 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry, 8jádrovou GPU a 16jádrovým Neural Enginem. Výše operační paměti se pak liší od velikosti úložiště. 8 GB RAM naleznete ve 128, 256 a 512 GB verzi. IPad Pro s 1 a 2 TB dostane hned 16 GB.

Fotoaparát

Alespoň zde jsou na tom obě verze bez rozdílu. Naleznete zde profesionální fotosoustavu širokoúhlého (12MP snímač, clona ƒ/1,8) a ultraširokoúhlého fotoaparátu (10MP snímač, clona ƒ/2,4 a 125° zorné pole). Dále pak 2× oddálení optickým zoomem, až 5× digitální zoom, pětičlenný objektiv (širokoúhlý i ultraširokoúhlý), jasnější True Tone blesk, panorama (až 63 megapixelů), kryt objektivu ze safírového krystalu, automatické zaostřování technologií Focus Pixels (širokoúhlý fotoaparát), smart HDR 3, fotky a Live Photos s širokým barevným rozsahem, korekci objektivu (ultraširokoúhlý fotoaparát), vyspělou korekci červených očí, ukládání fotek s údajem o poloze, automatickou stabilizaci obrazu a sekvenční režim. Fotky se vám budou ukládat do formátů HEIF a JPEG.

Video a zvuk

Nové iPady Pro budou natáčet 4K video při 24 fps, 25 fps, 30 fps nebo 60 fps (širokoúhlý fotoaparát), 1080p HD video při 25 fps, 30 fps nebo 60 fps, 720p HD video při 30 fps. To vše za použití 2× oddálení optickým zoomem, zvukového zoomu a jasnějšího True Tone blesku. Milovníci zpomaleného videa si užijí 1080p při 120 fps nebo 240 fps. Pořídit je možné taktéž časosběrné video se stabilizací. Také zde naleznete rozšířený dynamický rozsah pro video až při 30 fps, kinematografickou stabilizaci videa (4K, 1080p a 720p), kontinuální autofokus při nahrávání videa, zoom při přehrávání a stereo nahrávání. Videa se budou ukládat do formátů HEVC a H.264. Vaše záběry by měly být i perfektně ozvučeny, a to díky pěti mikrofonům studiové kvality pro hovory, nahrávání videa a zvuku.

TrueDepth kamera

Přední kamera nabízí 12MP ultraširokoúhlý fotoaparát se 122° zorným polem, clonu ƒ/2,4, portrétní režim s vylepšeným efektem bokeh a ovládáním hloubky ostrosti, portrétní nasvícení se šesti efekty (Přirozené světlo, Studiové světlo, Obrysové světlo, Jevištní reflektor, Černobílý jevištní reflektor, Černobílé high-key světlo), Animoji a Memoji a Smart HDR 3. Video pořídíte v rozlišení 1080p při 25 fps, 30 fps nebo 60 fps. Dále je také možné natočit časosběrné video se stabilizací. O kvalitní obraz se bude starat rozšířený dynamický rozsah až při 30 fps a kinematografická stabilizace videa (1080p a 720p). Technické specifikace TrueDepth kamery dále hovoří o fotkách a Live Photos s širokým barevným rozsahem, korekci objektivu, Retině Flash, automatické stabilizaci obrazu a sekvenčním režimu.

Baterie

11palcová verze disponuje vestavěnou 28,65Wh dobíjecí lithium‑polymerovou baterií. 12 palcová pak obdobnou baterií s 40,88Wh. Oběma modelům by měla kapacita baterie stačit až na 10 hodin prohlížení webu za použití Wi‑Fi nebo sledování videa. U Cellular verze pak až 9 hodin prohlížení webu v mobilní datové síti.

Další informace

Někoho by taktéž mohla zajímat Wi-Fi 6 802.11ax, dvě pásma současně (2,4 GHz a 5 GHz), HT80 s MIMO, Bluetooth 5.0 nebo eSIM. Ze snímačů zde naleznete Face ID, LiDAR skener, tříosý gyroskop, akcelerometr, barometr a snímač okolního osvětlení. Port Thunderbolt/USB4 podporuje nabíjení, DisplayPort, Thunderbolt 3 (až 40 Gb/s), USB 4 (až 40 Gb/s) a USB 3.1 Gen 2 (až 10 Gb/s).

Cena

Za základní 128GB verzi menšího 11″ modelu si Apple účtuje 22 990 Kč, za 256GB verzi pak 25 790 Kč, za 512GB verzi 31 390 Kč, za 1TB verzi 42 590 Kč a za 2TB verzi 53 790 Kč. Pokud vás pak zajímá cena 12,9″ modelu s mini LED displejem, u toho za základní 128GB model zaplatíte 30 990 Kč, za 256GB pak 33 790 Kč, za 512GB model 39 390 Kč, za 1TB model 50 590 Kč a za 2TB model 61 790 Kč. Cenu ale ovlivní také to, zda sáhnete po Wi-Fi nebo Wi-Fi + Cellular verzi. Stejně jako v předešlých letech se tedy nejedná o levný špás, avšak je potřeba pamatovat na to, že se jedná o to nejlepší, co má Apple v nabídce a minimálně další rok mít v nabídce i bude. Objednávky na iPad Pro budou zahájeny 30. dubna.