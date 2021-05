Jedno z nejlepších vylepšení iPhonů 13 Pro zajistí největší konkurent Applu

Jednou z nejzajímavějších novinek letošní generace iPhonů, která je zatím ve světě známá pod označením “13”, má být nasazení LTPO OLED displeje s podporou 120HZ obnovovací frekvence. Ta by měla telefonům zajistit výrazně plynulejší zobrazování pohyblivého obsahu na nich, díky čemuž by mělo být jejich využívání o poznání příjemnější. Ostatně, skvělým příkladem mohou být v tomto směru i iPady Pro, které již 120Hz obnovovací frekvenci (byť variabilní) nabízí několik let. A právě s touto novinkou pomůže Applu jeho největší konkurent – jihokorejský Samsung.

Přestože na trhu smartphonů spolu Apple a Samsung z hlediska prodejnosti již mnoho let soupeří, faktem je, že jeden bez druhého by jen stěží byli tam, kde jsou nyní. Obě společnosti totiž dlouhodobě spolupracují, což jedné přináší kvalitní komponenty pro její produkty a té druhé pak zase finance, které může využít pro vývoj vlastních modelů. Jinak tomu pak nebude ani letos, kdy si Samsung podle informací korejského portálu Elec zajistit exkluzivitu pro dodávky LTPO OLED panelů pro iPhony 13 Pro a 13 Pro Max a tím tedy de facto zajistí Applu jednu z největších zbraní proti mu samotnému.

LTPO OLED panely z dílny Samsungu by měly iPhonům 13 a 13 Pro umožnit kromě 120Hz obnovovací frekvence displeje i její snížení na 1Hz, díky čemuž bychom se tak na telefonech měli dočkat i podpory Always-on – tedy funkce zobrazující na uzamčeném displeji některé informace. V tomto směru by se tak iPhony přiblížily Apple Watch Series 5 či 6, které již LTPO OLED displejem s podporou Always-on disponují.