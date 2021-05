Jak připojit PS5 DualSense ovladač k iPhone nebo iPadu

V rámci iOS 14.5 přinesl Apple jednu ze zajímavých novinek pro milovníky hraní her na iPhonech a iPadech. Nově je možné připojit k mobilnímu zařízení s iOS 14.5 či iPadOS 14.5 ovladače od nové generace konzolí, tedy od Xbox Series X a PS5. Důležité je hned na úvod podotknout, že ovladače je sice možné připojit, ale nefungují zdaleka ve všech hrách a je nutné zjistit si u každého konkrétního titulu, zda je možné jej ovládat pomocí ovladače. V zásadě pak platí, že se nijak neliší seznam her, které je možné ovládat pomocí ovladače od PS5 nebo nového Xboxu a pomocí starších ovladačů od PS4 a Xbox One. Jak připojit ovladač od PS5 k iPhonu nebo iPadu?

Jděte do nastavení iOS a zapněte Bluetooth. Na ovladači DualSense podržte najednou tlačítko s logem Playstationu a tlačítko pro záznam obrazovky. Ovladač se rozbliká na modro a v nastavení iPhone nebo iPadu se vám objeví v Bluetooth položka DualSense Wirelles Controller. Jakmile ovladač v menu zvolíte, bude připojen k vašemu iPhone nebo iPadu.

Ovladač připojení k iOS zařízení se sám po pěti minutách nečinnosti vypne a při opětovném zapnutí bude opět připojen k iOS. Pokud jej chcete odpojit, zvolte možnost ignorovat v nastaveních Bluetooth a následně jej přes kabel propojte s PS5 a ovladač bude opět propojený s konzolí. Ovládání her, které jsou kompatibilní je extrémně pohodlné a odezva iPadu nebo iPhone na ovladač je v podstatě na úrovni odezvy samotné konzole. Bohužel však nefungují žádné funkce, které jsou pro DualSense typické a s výjimkou tlačítek není ovladač vlastně aktivní. Nefungují adaptivní triggery, dualsense vibrace, ani normální vibrace. Tlačítka jako jsou triggery samozřejmě plně fungují, jen nejsou adaptivní. To je však celkem pochopitelné, obzvlášť v momentě, kdy ani hry z PS4 bez aktualizace neumí adaptivní triggery nebo haptickou odezvu využívat.