Do extrémně populární iOS hry AFK Arena se probojoval Princ z Persie

Abych řekl pravdu, hry, které využívají nechvalně proslulých gocha mechanik, nebyly nikdy mým šálkem kávy. Možnost sbírat různé hrdiny sice funguje v extrémně úspěšném Genshin Impact, mně ale spíše ve hře učarovala podobnost s poslední Zeldou. Nicméně podobné typy her jsou dnes velmi populární, což dokazuje i stejně koncipované RPG AFK Arena, které dokázalo do své stáje hrdinů získat samotného Prince z Persie. Ten se ve hře objevil už v pátek, kdy měli hráči možnost vyzkoušet si hraní za něj zcela zdarma. Nyní je ve hře dostupný za pořádnou porci herní měny. Sami se podívejte, jakým způsobem ho vývojáři z Lilith Games do hry uvedli.

Princ, pocházející z jedenáct století vzdálené Persie, pak ve hře dokáže kromě svých dýk ovládat i písky času. Měl by tak být mocným přídavkem do vaší party hrdinů. Vývojáři ho označují za „dimensionálního“ hrdinu, tedy takového, který pochází z jiného videoherního světa. Přitom nejde o první takový průnik dvou různých dimenzí v AFK Arena. Stejné pocty se dostalo minulý rok i Eziu Auditore ze série Assassin’s Creed. Doufejme tak, že spolupráce Lilith Games a Ubisoftu bude tímto způsobem pokračovat a mobilním hráčům představí i další ze svých legendárních postav. Sám bych si vsadil třeba na dalšího asasína. Hru můžete zcela zdarma stahovat z App Storu.