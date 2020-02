Toto jsou nejvýdělečnější mobilní hry za leden. Je mezi nimi i ta vaše?

Nový rok pomalu nabírá na obrátkách a začíná se řítit šíleným tempem kupředu. Konec konců, ještě před chvílí končily Vánoce a nyní jsme již v půlce února. Herní vývojáři a společnosti však vůbec nemusí zoufat, po rekordním konci loňského roku, kdy se příjmy za jednotlivé tituly vyšplhaly na astronomické částky, tu totiž máme další zhodnocení, které se týká výhradně ledna letošního roku. Opět to vypadá, že začátku nové dekády bude vládnout žánr Battle Royale a MOBA her v čele s takovými giganty jako je PUBG nebo Honor of Kings.

Ač by se mohlo zdát, že se s příchodem nového roku postupně změní i trendy a hráči začnou od žánrů jako je Battle Royale nebo MOBA odvracet pozornost, není tomu tak. Alespoň tedy podle nejnovější analýzy společnosti Sensor Tower, podle níž letos v lednu znovu skórovalo PUBG od čínské společnosti Tencent, které si vydělalo 176.3 milionů dolarů, což je přinejmenším čtyřikrát tolik než za stejné období v roce 2019. Zhruba 52.8% příjmů pochopitelně pocházelo z domovské země, tedy z Číny, zatímco 13.7% pocházelo ze Spojených států a 5.5% z Turecka. Co se dalšího hitu v podobě Honor of Kings týče, hra se vyšplhala na rekordních 151.3 milionů dolarů, což představuje 25% meziroční růst. V tomto případě plynulo z Číny zhruba 96.4% z celkových příjmů, což je vzhledem ke stylu a zasazení titulu nanejvýš pochopitelné. Titěrných 1.9% pak tvořilo Thajsko, kde je hra také poměrně oblíbená.

Mezi další stálice patřila Candy Crush Saga od studia King, AFK Arena od vývojářů z Lilith Games a populární hra Clash of Clans od Supercell. Konec konců, AFK Arena se dočkala oficiálního vydání v Číně teprve před měsícem a za tak krátkou dobu si vydělala již přes 88.3 milionů dolarů, což je třikrát více než v srpnu, kdy si přišla na „pouhých“ 31.2 milionů. Ač má hra ve Spojených státech věrnou fanouškovskou základnu, 70.8% příjmů pocházelo právě z Číny, kde uživatelé a hráči obecně za mikrotransakce utrácejí více než lidé na západě. Hitem se stal i další titul od Lilith Games, jmenovitě Rise of Kingdoms, který získal 63.1 milionů dolarů, a zařadil tak studio po bok takových gigantů jako je například Tencent. Rozhodně se tedy jedná o skvělé výsledky, které vytřely analytikům zrak a nezbývá než čekat, zda budou útraty hráčů nadále růst.