Statik TireHero: Malý hrdina, který vám na cestách vždy kryje záda

Na silnici se může stát cokoliv a právě v takových chvílích poznáte, jak velký rozdíl udělá mít po ruce spolehlivého pomocníka. Statik TireHero je bezdrátová nafukovací pumpa, která přesně takovým pomocníkem je. Kompaktní, výkonná a připravená kdykoli zasáhnout – ať už jde o prázdnou pneumatiku, míč nebo kolo.
TireHero je navržený pro dnešní dobu, kdy chceme mít vše po ruce a bez zbytečných komplikací. Už žádné hledání zásuvky nebo nervózní zastávky u benzínky – tenhle drobek funguje naprosto samostatně. Díky vestavěné baterii si s ním poradíte kdekoliv, ať jste uprostřed města, na výletě nebo třeba v lese.
Uvnitř se ukrývá baterie o kapacitě 6000 mAh, která zvládne nejen pohánět samotnou pumpu, ale v případě nouze poslouží i jako powerbanka pro váš telefon či tablet. Nabíjení probíhá přes USB, takže ji snadno doplníte klidně z notebooku nebo v autě. A když se setmí, nechybí integrované LED světlo, které poslouží jako svítilna – ideální při večerním dofukování nebo opravě na kraji silnice.
A co potěší nejvíc? Celé zařízení je neuvěřitelně malé. Bez problémů se vejde do kufru, batohu nebo třeba přihrádky ve dveřích auta. Přitom zvládne to, co běžně vyžaduje zastávku na čerpací stanici – a to s nulovým stresem a bez závislosti na zásuvkách.
TireHero je přesně ten typ zařízení, který ocení každý, kdo nechce být závislý na okolnostech. Ideální pro cestovatele, motorkáře, cyklisty nebo rodiny, které chtějí mít jistotu, že drobná nepříjemnost na cestě neskončí odtahem. A když se k tomu přidá funkce powerbanky a svítilny, dostáváme univerzálního hrdinu, který vás jednoduše nikdy nenechá na suchu.