Chcete mít Facebook a Instagram i nadále zdarma? Povolte v iOS 14.5 své sledování 

I když je iOS 14.5 dostupný široké veřejnosti už nějakou tu dobu, různé podoby implementace požadavku na soukromí při sledování aplikací se začínají zobrazovat až nyní, či teprve v dohledné době začnou. Jedná se i o Facebook a Instagram, kteří se budou snažit své uživatele povzbudit k tomu, aby sledování povolili.

Společnost Facebook proti transparentnosti sledování aplikací vystupovala ihned po představení funkce, a to po konání WWDC 2020. Nebyla sice jediná, i tak ale veškeré protesty dosáhly jen opoždění vydání, protože funkce měla být už součástí iOS 14. Podle magazínu The Verge nyní Facebook chystá pro své aplikace, mezi které patří i Instagram, speciální vyskakovací okno, které se vás snaží motivovat k povolení sledování.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.

“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A

