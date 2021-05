Předělaná aplikace Podcasty z iOS 14.5 je plná chyb, frustrace uživatelů roste

Apple na jarní keynote poněkud překvapivě oznámil výraznou aktualizaci vlastní aplikace Podcasty, která počínaje příchodem iOS 14.5 dostala zcela nové funkce a možnosti, které mohou autoři podcastů, ale i jejich posluchači využívat. Kromě nových funkcí však Apple očividně zapomněl odstranit chyby, které uživatele Podcastů již několik měsíců trápí. O to hůř, že se objevily ještě další, úplně nové chyby, které používání nativní aplikace značně znepříjemňují.

Dlouholetým uživatelům nativní aplikace pro podcasty není třeba některé zásadnější chyby připomínat – v aplikaci jsou již dlouho a Applu se je nikdy nepodařilo (nebo se o to ani nikdo nepokusil?) opravit. Jde zejména o chybnou synchronizaci času přehrávaných epizod, neuložení nového odběru kanálu či drobné chyby v uživatelském rozhraní. S příchodem nové verze se však ukazuje, že nových chyb je daleko víc a uživatelé jsou čím dál tím více rozladěni. Nejvíce negativních reakcí se objevuje na oficiálním fóru podpory společnosti Apple, nemálo jich je však také na redditu nebo pod články za různých apple-centrických webech. Velké množství uživatelů si stěžuje na nevyřešené problémy se synchronizací poslechu na více zařízeních, špatné nebo žádné synchronizaci po odebírání nového kanálu či úplnému přeskakování nepřehraných epizod napříč různými Apple produkty jež jsou synchronizovány v rámci jednoho Apple ID.

Velké množství uživatelů si nově stěžuje také na to, jak Apple předělal systém odebírání poslouchaných kanálů a stahování jednotlivých epizod. Někteří uživatelé hlásí, že jim aplikace začala samovolně stahovat obrovské množství neposlechnutých epizod všech odebíraných kanálů, a to historicky až několik let nazpět. Tím nejen že zbytečně zaplňuje úložiště telefonu (a plýtvá limit mobilního internetového připojení), zároveň však dochází k zanesení knihovny stažených dílů.

Zdroj: Apple

Problém se staženými podcasty osobně registruji také, neboť se mi v knihovně sledovaných kanálů objevilo mnoho podcastů, které jsou i tři roky staré. Stejně tak registruji problémy se synchronizacemi poslechu při přechodu z iPhonu na Mac. Jak se s novou aplikací pracuje vám? Také vám vadí výše uvedené, nebo pro poslech používáte zcela jiného podcastového klienta?