Apple: Macy a iPady budou již velmi brzy nedostatkovým zbožím

Apple před několika dny zveřejnil informace o tom, že má za sebou další rekordní kvartál co se prodejů týče. Konkrétní čísla jsme rozebírali v článcích odkazovaných níže, dnes se podíváme na další informaci, která na konferenčním hovoru s akcionáři zazněla. A to, že Apple v nadcházejícím kvartálu počítá s tím, že bude zasažen nedostatečným zásobováním kvůli dlouhodobé výrobní krizi.

Je až z podivem, že se Applu do současné chvíle dařilo problémům s nedostatkem komponent vyhýbat, zatímco ostatní velcí hráči na poli počítačů a spotřební elektroniky poměrně trpí. Opět se zde ukazuje, jak skvěle má Apple zajištěný celý dodavatelský řetězec. Bylo však jen otázkou času, než se i Apple dostane do problémů a jak se zdá, tyto problémy se projeví už v nadcházejícím kvartálů a to skrze nedostupnost některého zboží.

Tim Cook během hovoru s akcionáři potvrdil, že Apple v uplynulém kvartálu vyčerpal všechny možnosti a ochranné mechanizmy, které měl k dispozici a které bránily omezení produkce. V nadcházejícím kvartálu tak Apple očekává problémy s dostupností zejména v produktových řadách Maců a iPadů, a to kvůli nedostatečné dostupnosti některých komponent. Situaci rozhodně nepomáhá také to, že jak iPady, tak Macy v posledních měsících zažívají značný nárůst na popularitě, a to nejen z důvodu globální pandemie.

Dle dostupných informací není z hlediska dodavatelského řetězce problém s výrobou 5nm SoC Apple Silicon M1, které jsou nyní ve většině Maců a iPadů. Problematické jsou dodávky některých specificky zaměřených komponent, mezi které patří součástky displejové sestavy pro iPady, či některé mikročipy na základní desky Maců. V případě těchto dílů jde o komponenty, které Apple sdílí i s ostatními výrobci a zájem je jednoduše mnohem větší, než co výroba dokáže pokrýt.

Dle informací, které zazněly během konferenčního hovoru s akcionáři, by měl tento problém s dostupností Apple stát zhruba 3 až 4 miliardy dolarů na odhadovaném obratu (za období jednoho kvartálu). I přesto Apple očekává meziroční nárůst jak prodejů, tak zisku. Do nich se zcela jistě velmi pozitivně projeví i nedávno představené noviny, které se od dnešního dne začínají předobjednávat.