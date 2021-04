Apple se pochlubil finančními výsledky za uplynulé čtvrtletí, opět trhaly rekordy

Před malou chvílí zveřejnil kalifornský gigant své finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2021. Toto období obecně nebývá prodejně vůbec špatné, jelikož v něm ještě doznívají vánoční svátky s tím, že letos se v něm očekával i výrazný prodejní boom iPhonů 12 Pro, jejichž skladová dostupnost se začala zlepšovat též až po novém roce. Na druhou stranu, svět stále svírá pandemie koronaviru a zatímco loňské první čtvrtletí dost hnaly prodeje Maců a iPadů kvůli vybavování domácích kanceláří, letos mnozí analytici předpovídali, že tento trend výrazně polevil. Jak se problém projevil na Applu?

Applu se v prvním čtvrtletí letošního roku podařilo dosáhnout tržeb ve výši 89,6 miliard dolarů (loni ve stejném období to bylo 58,3 miliard dolarů) a čistého čtvrtletního zisku ve výši 23,6 miliard dolarů (loni ve stejném období to bylo 11,25 miliard dolarů). Asi se proto nebudete divit, že se jedná o nejlepší první čtvrtletí roku všech dob. Co se týče prodejních čísel samotných produktů, ty Apple bohužel opět nezveřejnil, jelikož jak v loňském roce uvedl, jejich výpovědní hodnota je velmi malá. V tomto ohledu si tak budeme muset počkat na průzkumy různých analytických společností, které s nimi dorazí co nevidět.

Příjmy za uplynulé čtvrtletí z jednotlivých kategorií: iPhone: 47,94 miliard dolarů(Loni ve stejném období 28,9 miliard dolarů)

47,94 miliard dolarů(Loni ve stejném období 28,9 miliard dolarů) Služby: 16,9 miliard dolarů(Loni ve stejném období 13,34 miliard dolarů)

16,9 miliard dolarů(Loni ve stejném období 13,34 miliard dolarů) Mac: 9,1 miliard dolarů(Loni ve stejném období 5,35 miliard dolarů)

9,1 miliard dolarů(Loni ve stejném období 5,35 miliard dolarů) Chytré doplňky a příslušenství: 7,84 miliard dolarů(Loni ve stejném období 6,28 miliard dolarů)

7,84 miliard dolarů(Loni ve stejném období 6,28 miliard dolarů) iPad: 7,81 miliard dolarů(Loni ve stejném období 4,36 miliard dolarů)

V tuto chvíli probíhá hovor Tima Cooka a dalších předních představitelů Applu s investory, na kterém zřejmě zazní spousta dalších zajímavostí. O všech důležitých věcech vás budeme v průběhu zítřejšího dne informovat. Určitě nás tedy nepřestávejte číst.