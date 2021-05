Duben na Apple Music – Křehká Birdy i vymodlená studiovka The Offspring

Každý měsíc pro vás vybíráme tipy na zajímavé desky, které se objevily na Apple Music. Tentokrát je tu pár návratů po delší době i deska zajímavých předělávek jedné legendy…

Birdy – Young Heart

Když se na začátku minulé dekády objevila v Británii křehká písničkářka Birdy, kdekdo jí visel na rtech. Propojovala v sobě alternativní poetiku i mainstreamovou srozumitelnost a po celkem slušném úspěchu v hitparádách jí kdekdo věštil zajímavou budoucnost. Jenže v roce 2016 jako když utne. Birdy se stáhla, přestala vydávat novou hudbu a otevřeně mluvila o tvůrčím bloku. Ten je konečně pryč a po pěti letech písničkářka vydává novou studiovku. Young Heart je deska nadýchaná, křehká, hudebnice se prý inspirovala soulovými hvězdami Ninou Simone či Ettou James, mnohem víc však připomíná introvertní poetiku Joni Mitchell. A takovou muziku dnes dělá málokdo.

The Offspring – Let The Bad Times Roll

Že jim to ale trvalo! The Offspring se s novou studiovkou matlali skoro deset let, ale konečně mají hotovo a výsledek je venku. Stojí za to? Rozhodně! První část desky potěší fanoušky zvyklé na staré dobré Offspring, kteří zkrátka hrají furt dokola to, co jim šlo vždycky. Ve druhé půlce ale dojde čas i na experimenty a některé polohy by do punkrockové čtveřice řekl asi málokdo. Je možné, že přes tyto skladby, které ztratily punkrockový drive a raději se rozutíkaly jinými žánrovými směry, se někteří fandové nepřenesou. Jedinou skutečnou slabinou desky je ale pouze krátká stopáž třiatřiceti minut. Vážně toho po deseti letech nemohli naservírovat trochu víc?

Greta Van Fleet – The Battle at Garden’s Gate

Pro hodně lidí obyčejná kopírka Led Zeppelin, pro jiné jediní praví pokračovatelé klasického rocku na současné kytarové scéně. Ať už vnímáte kapelu Greta Van Fleet jakkoliv, jedno jí upřít nelze: na svůj nízký věk hrají výtečně. Překvapí možná angažmá producenta Grega Kurstina známého hlavně spoluprací s popovými zpěvačkami, přesto dokázal z Greta Van Fleet vytáhnout silný důraz na americkou rockovou školu a až na ječák frontmana Joshe Kiszky už tu Led Zeppelin připomíná máloco. Spíš slyšíme Lynyrd Skynyrd nebo Fleetwood Mac. Greta Van Fleet je tak pořád tak trochu kopírka, ale zaplať pánbůh, že někdo tu káru jménem hardrock táhne dál.

Paul McCartney – III Imagined

Výtečná loňská McCartneyho deska se dočkala nového zpracování, song za songem ji překopali hudebníci, kteří by dohromady sestavili slušný festivalový line-up. Z původního zvuku se vytratil experiment a víc se akcentuje klasická beatlesovská písňová struktura, je ale zábavné sledovat, jak se hvězdy známé svým tvůrčím rukopisem poperou s muzikou jedné nezaměnitelné legendy. Někdo to zvládl se ctí, jako třeba Josh Homme, někdo to tak trochu odzíval, nicméně III Imagined obsahuje oproti jiným podobným tributovým deskám nadprůměrné množství kvalitního obsahu bez neodbytného pocitu ždímání peněz. To se v hudebním průmyslu nestává často.

Royal Blood – Typhoons

Birdy není jediná briská hudebnice, která bojovala s tvůrčím blokem. Royal Blood novou desku vydávají po čtyřech letech, což je taky slušná prodleva. Nutno dodat, že tato kapela byla ale rozhodně aktivnější a i když moc času nestrávili ve studiu, o to víc byli vidět na pódiích. Na Typhoons jsou zpátky se svým typickým zvukem opřeným o strohou kombinaci sypajících bicích a nachrchlaného basového efektu. Poznáte je na první poslech. Přesto je tu slyšet určitý posun, Royal Blood se nebojí přimáčknout víc k elektronice a objeví se cosi jako taneční prvky a groove. Není se třeba lekat, diskoška nehrozí, ale současná indie kytarová scéna v posledních letech tímto směrem pokukuje dost intenzivně a Royal Blood vlastně jen kopírují trendy. Ale hraje jim to pořád skvěle.

