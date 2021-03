Březen na Apple Music – Neúnavný Ringo i dvanáctiminutová intenzita

Březen bývá z hlediska vydávání desek trochu problematický měsíc: jde totiž o období udělování hudebních cen, ke kterým je namířena pozornost médií i fanoušků, proto vydávání desek zažívá často útlum. Koronavirus ale všechny tyto zvyky škrtnul a tentokrát jsme se dočkali jak velkých desek, tak příjemných překvapení.

Dvanáctiminutová intenzita: The Horrors – Lout

Je to sice jenom EP se třemi skladbami, ale rozhodně stojí za pozornost. The Horrors patří už roky k tomu nejzajímavějšímu, co nabízí tvrdší kytarová ostrovní scéna a není se čemu divit – jejich zvuk prostě nejde napodobit. Je v tom garážový rock i postpunk, je v tom industrial i techno, například ve skladbě Org mají The Horrors než ke kytarám spíš blíž k The Prodigy. Lout je intenzivní dvanáctiminutová jízda, která posluchače semele a na konci jej vymrští kamsi do vzduchoprázdna s očima navrch hlavy a otázkou, co to, sakra, právě slyšel. Až to zase půjde, nenechte si ujít šanci vidět je naživo, je to zážitek.

Workoholička, která má co říct: Lana Del Rey – Chemtrails Over The Country Club

Vydat sedm desek v rozmezí jedenácti let, to logicky vyvolává otázku, jestli taková kadence dokáže udržet obsahovou úroveň. Lana Del Rey ale pochybnosti rozptýlila a vydala jednu ze svých nejlepších desek vůbec. Novinka je procítěná, skvěle zahraná, s příjemným dojmem, že songwriting u Lany Del Rey konečně převážil nad image a rolí, kterou v popmusic záměrně po počátečním nezájmu hrála. Titulní píseň patří mezi její nejlepší melodie vůbec, velmi osvěžující je hudební minimalismus, který vystřídal tu otravnou strojenost. Lana Del Rey je workoholička a desky vydává s intenzitou, které se v branži vyrovná málokdo, ale přesto má pořád co říct a stále dokáže být zajímavá. Což je pocit, který na předchozích studiovkách lehce absentoval.

Ringo stále při chuti: Ringo Starr – Zoom In

Nové EP Ringo Starra sice nebude patřit mezi nejlepší nahrávky roku 2021, ale stojí za zmínku. Hlavně proto, že vychází jen pár týdnů po výtečné McCartneyho desce III. Ale zatímco McCartney ve studiu hodně experimentoval a hrál si s krabičkami, Ringo Starr potvrzuje roli autorsky nejkonzervativnějšího ex-Beatlea. Zoom In se drží zaběhnutých rockových postupů, které jsme slyšeli stokrát a obsahově jde spíš o průměrnou nahrávku. ALE! V úvodní písni se sešel neopakovatelný sbor a k Ringovi se přidali Paul McCartney, Lenny Kravitz, Dave Grohl, Sheryl Crow a řada dalších. Takoví muzikanti se ve studiu schází většinou kvůli tomu, aby nazpívali nějakou charitativní slátaninu. Je proto báječné slyšet je najednou hostovat jen tak z lásky ke kamarádovi. Dobrá práce, Ringo!

U Roba vše při starém: Rob Zombie – The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy

Pět let. Tak dlouho museli fanoušci Roba Zombieho čekat na novou desku. Ta konečně přišla a všechno je v nejlepším slova smyslu při starém. Rob Zombie ví, co mají jeho fans rádi a pumpuje to do nich pod tlakem – a to včetně tradičně nezapamatovatelného názvu alba. Rob Zombie vždycky dělal cirkus, tradici, kterou v rockové hudbě odstartoval už Alice Cooper. A cirkus pokračuje i teď, opět jsou tu texty plné psychedelie, sexu, nechuťáren, abstrakce, fantasmagorií a hororu, opět je před sebou na lopatě hrne muzika postavená na nekompromisních riffech a nasupeném Robově projevu. A nechybí samozřejmě humor, kterým Rob Zombie vždycky zlehčoval image zlého muže. Když po dalším ze svých výlevů přejde s kapelou nečekaně na pár taktů do funkové polohy nebo bluesrockového standardu, je to vlastně neodolatelný hudební fór. Rob Zombie hraje tak trochu jednu písničku pořád dokola, ale pořád je obrovská zábava to poslouchat.

