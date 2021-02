Únor na Apple Music – Rockoví klasici i neokoukaná živelnost australské bushe

Je tu konec února a s ním i náš tradiční souhrn novinek na Apple Music. Co tedy ve druhém měsíci roku 2021 dorazilo do jablečné streamovací služby a zároveň stojí za poslech?

Hayley Williams – Flowers for Vases / Descantos

Proslavila se jako punkrockerka s image diblice, ale od doby, kdy začínala s kapelou Paramore, už uteklo hodně vody a z Hayley Williams je suverénní hudebnice přeskakující mezi žánry. Což předvádí jak na posledních deskách Paramore, tak na loňském sólovém debutu Petals for Armor a nové druhé sólovce Flowers for Vases / Descantos. Na novince Williams opět mění svou polohu a posouvá se k minimalističtějšímu songwriterství, vystačí si se skromnou kapelní sestavou i aranžemi a dojde i na folkové prvky, což je poloha, kterou jsme doteď u zpěvačky vůbec neslyšeli. O to víc za pozornost její druhá sólovka stojí.

Slowthai – Tyron

Velká Británie měla vždycky své protivné spratky, kteří scénou letěli jak neřízená střela a nikdo nevěděl, co předvedou příště. Slowthai v tomto směru není nijak originální, rozhodně je ale první, kdo tuto rockerskou manýru dostal do rapu. Jeho skladby jdou k věci, reflektují sociální problémy Anglie, vyřizují si účty s těmi, kdo je způsobili, ale hlavně je Slowthai v tomto směru autentický nejen pro mladou generaci, ale pro všechny, za které hovoří. Na Desce Tyron mu navíc pomahá obdivuhodná řádka zajímavých hostů od Skepty přes Denzela Curryho až po velmi netradiční spojení s Jamesem Blakem.

Alice Cooper – Detroit Stories

Glamrockový doyen Alice Cooper už na předchozí studiovce Paranormal dokázal, že rozhodně nepatří do starého železa, ale nové album Detroit Stories se naprosto vymyká deskám, na které jsme u stárnoucích rockerů zvyklí. Tady se nejede na setrvačnost, z nutnosti platit složenky ani kvůli snaze ještě něco podotknout. Tohle je poctivé album, kde se Cooper vrací nejen ke svým kořenům, ale zároveň potvrzuje pověst ne zcela zakotveného rockera, který rád žongluje se žánry. Pro Coopera byla rocková hudba vždycky primárně zábava a tento sympatický odlehčený přístup mu vydržel až do dnešní doby, kdy řada jeho kolegů už jenom recykluje sebe sama.

Tash Sultana – Terra Firma

Australská songwriterka Tash Sultana je těžko uchopitelná hudebnice, která dokazuje, že i jeden člověk dokáže rozehrát zvukový ohńostroj. Sultana skvěle hraje na kytaru, ještě lépe zpívá a do toho si obsluhuje klávesy a všelijaké pady, takže si prakticky vystačí sama. Ale ten zvuk! Ta hloubka! Je v tom blues, je v tom karibská lehkost, je v tom rockové písničkářství i altpopový jemnocit. V našem regionu Sultanu popularita pořád trochu míjí, ale vzhledem k tomu, že na scéně není druhý hudebník podobného formátu, je jen otázkou času, kdy jí české publikum přijde na chuť a třeba ji přivítá na nějakém koncertě.

Foo Fighters – Medicine At Midnight

Jedna z ikon americké kytarové scény má venku další desku. Foo Fighters už se dávno vymanili ze škatulky MTV rocku a dělají si hudbu hodně po svém, ať už výběrem nahrávací techniky či strukturou desek. Medicine At Midnight je jen posledním článkem řetězce jejich tvůrčí autonomie a nebojí se odkazovat na jiné hudebníky nebo zapojovat prvky, které dosud v hudbě Foo Fighters slyšet nebylo, jako například taneční podklady. Žádné velké hity se sice nekonají, ale fanoušci můžou být spokojení, že se jejich kapela odmítá točit na pětníku a pořád si jde svou cestou.

