Nový ovladač k Apple TV půjde zřejmě přeci jen dohledatelný přes Najít

Když Apple minulý týden na své první letošní tiskové konferenci světu ukázal novou generaci ovladače pro Apple TV, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Ty navíc ještě zesílily poté, co spustil Online Store a uživatelé díky tomu při pohledu do technických specifikací zařízení zjistili, že se u ovladače neobjevil lokalizační čip U1, který by jej umožňoval velmi jednoduše najít v prostoru přes aplikaci Najít. Přitom zrovna hledání ovladače je věc, kterou si dnes a denně “užívá” spousta lidí. Jak se však zdá, nová generace ovladače přeci jen dohledatelná přes Najít bude – tedy alespoň nějakým způsobem.

Že se integrace Siri Remote do Najít zřejmě dočkáme naznačil přímo Apple skrze svou umělou asistentku Siri. Když té totiž položíte dotaz týkající se toho, kde je vaše dálkové ovládání k Apple TV a ať vám jej pomůže najít, od iOS 14.5 odpoví, že s vaším iCloud účtem není zatím žádný spárovaný. A právě z této odpovědi tak není těžké vyvodit, že určitá forma hledání po spárování dostupná bude. Kdyby totiž nebyla, Siri by na podobný dotaz odpověděla jinak či zcela selhala, jako je tomu třeba u Apple Pencil.

Čip U1 samozřejmě není jedinou možností, jak integrovat zařízení do Najít. Vzhledem k využívání ovladače je nicméně jasné, že je u něj potřeba spíše lokální vyhledávání s přesností na centimetry, které by právě U1 zajistil, než obecné vyhledávání s přesností na metry, které nabízí třeba iPhony, iPady, Apple Watch a tak podobně. Ty navíc disponují GPS a LTE moduly, které jsou pro určování polohy využitelné. Jako nejpravděpodobnější možnost lokalizace přes Najít se tak u ovladače jeví v tuto chvíli systém využitý třeba u AirPods, která se lokalizují přes data iPhonu, ale především jsou přes Najít schopná vydat zvuk, který má pomoci uživatelům v jejich dohledání v blízkém okolí. Je tedy možné, že i nový ovladač k Apple TV se naučil něco podobného, čím dokáže upozornit na svou polohu. Jasno budeme nicméně mít až ve druhé polovině května, kdy jde novinka do prodeje.