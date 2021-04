Pokud se na iPhonu pokusíte klasicky nahrát video se spuštěnou hudbou v pozadí, tak se vám to nepodaří. Ihned poté, co se přesunete do režimu Video a spustíte nahrávání, tak se přehrávání hudby vypne. Opětovně se pak spustí ihned poté, co nahrávání pomocí spouště zastavíte. V poslední době je každopádně jakýmsi „trendem“ nahrávat videa, ve kterých na pozadí hraje hudba – uživatelé k tomu však musí využívat například Instagram, což má vliv na kvalitu videa. Dobrou zprávou ale je, že existuje možnost, pomocí které můžete video s puštěnou hudbou v pozadí nahrávat i přímo ve Fotoaparátu.

Jak na iPhone nahrávat video s puštěnou hudbou v pozadí

Pokud byste chtěli na vašem iPhonu nahrávat video s puštěnou hudbou v pozadí přímo v nativní aplikaci Fotoaparát, tak se nejedná o nic složitého. Je ale nutné, abyste měli k dispozici funkci QuickTake, která je bohužel k dispozici až na iPhone XS a novějších. Vlastníte-li starší iPhone bez QuickTake a „vylepšené“ aplikace Fotoaparát, tak níže uvedený postup nebudete moci využít:

Prvně je nutné, abyste si na iPhonu pustili nějakou hudbu , která má v pozadí hrát.

, která má v pozadí hrát. Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do nativní aplikace Fotoaparát.

Nyní byste se klasicky přesunuli do sekce Video s spustili nahrávání – to ale nedělejte.

Namísto toho zůstaňte v sekci Foto a podržte prst na spoušti , čímž se spustí nahrávání.

a , čímž se spustí nahrávání. Pro pokračování nahrávání videa je nutné prst neustále na spoušti držet , popřípadě prstem přejeďte doprava , čímž se nahrávání uzamkne.

, popřípadě , čímž se nahrávání Tímto způsobem začnete nahrávat video společně se spuštěnou hudbou v pozadí.

Jakmile budete chtít nahrávání ukončit, tak zvedněte prst z displeje, respektive opětovně klepněte na ikonu spouště.

V případě, že byste chtěli videa s hudbou v pozadí pořídit i na starších modelech bez QuickTake, tak budete muset použít nějakou aplikaci třetí strany – například již výše zmíněný Instagram, ze kterého si pak můžete video jednoduše uložit. Nutno podotknout, že i při využití QuickTake dochází k určitému snížení kvality videa. To je konkrétně nahráváno v rozlišení 1440 x 1920 pixelů při 30 FPS, což je oproti maximálnímu nastavení v podobě 4K při 60 FPS znát, nejedná se však o něco drastického.