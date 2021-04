Jak ovlivní iOS 14.5 přístup Facebooku k uživatelským datům

V červenci roku 2019 se uskutečnila soukromá schůzka Tima Cooka a Marka Zuckerberga. Oba se tehdy sešli v Sun Valley v Idahu, a Tim Cook v průběhu setkání mimo jiné požádal Zuckerberga o to, aby smazal veškeré informace o uživatelích, které jeho společnosti získala z aplikací třetích stran. Server New York Times uvedl, že se Zuckerberg s Cookem původně zúčastnili výroční konference, kterou pořádala společnost Allen * Company.

V době, kdy se zmíněná konference konala, se zrovna o Facebooku mluvilo zejména v souvislosti se skandálem Cambridge Analytica. Facebook byl posléze podroben velmi přísnému vyšetřování, protože tehdy došlo ke sdílení osobních údajů více než padesáti milionů uživatelů, a to zcela bez jejich souhlasu. Firma Cambridge Analytica zmíněné údaje využila ve svých reklamách, souvisejících s americkými prezidentskými volbami v roce 2016. V průběhu setkání se Zuckerberg údajně otázal Cooka, jak by si s takovou situací poradil on sám. Cook odvětil, že by Facebook měl okamžitě smazat veškeré uživatelské informace, které získal od aplikací třetích stran. Zuckerberg byl podle svědků ohromen Cookovou odpovědí, a to zejména proto, že obchodní model Facebooku funguje na principu sběru osobních dat za účelem poskytování personalizovanějších reklam. Podobný dotaz byl Timu Cookovi položen také v průběhu jednoho z rozhovorů v roce 2018. Na otázku jak by si s takovou situací poradil, šéf Applu jednoduše odvětil, že by se do takové situace jednoduše vůbec nemohl dostat.

Zuckerberg a Cook se osobně tváří v tvář příliš často nescházejí, a napětí, které mezi oběma muži panuje, je všeobecně známé. Právě proto část veřejnosti netrpělivě očekává, co se v této souvislosti odehraje již v brzké budoucnosti. Společnost Apple by totiž v nejbližších dnech měla vydat plné verze svých operačních systémů iOS 14.5 a iPadOS 14.5, jejichž součástí bude mimo jiné také funkce s názvem App Tracking Transparency. V jejím rámci budou moci uživatelé požádat jednotlivé aplikace a webové stránky o nesledování, případně se sledováním vyjádřit výslovný souhlas. Jakmile budou tyto aktualizace vydané, bude Facebook moci shromažďovat data majitelů jablečných smartphonů a tabletů pouze s jejich výslovným souhlasem. Nechme se překvapit, jak na tuto situaci bude Facebook v čele s Zuckerbergem reagovat.