Mark Zuckerberg přišel o svá osobní data, unikla z Facebooku

Mark Zuckerberg se dostal v posledních dnech do těžko uvěřitelné situace. Nejenže musí po celém světě žehlit historicky největší únik osobních dat z jeho Facebooku, ale zároveň musí (nebo by alespoň měl) řešit to, že mezi uniklými daty jsou i ta jeho. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že se mu podařilo hned dvakrát šlápnout do jednoho exkrementu.

Historicky největší únik osobních dat uživatelů Facebooku se stal už v roce 2019 s tím, že jej společnost dokázala tehdy relativně rychle odhalit a trhlinu, která jej umožnila, opravit. Před pár dny se však objevila na hackerském fóru obří databáze, která bezplatně zpřístupnila data více než 533 milionů lidí po celém světě prakticky komukoliv. A právě mezi nimi byla kromě zhruba 1,3 milionů Čechů i data Marka Zuckerberga, ale například i amerického ministra dopravy či komisaře EU pro ochranu osobních údajů. Upozornil na to portál Wired, kterému se databáze podařila prohledat a na tato data narazit. Co vše o osobách odkryla sice portále odhalil, ze zpráv z dřívějška však víme, že se mělo jednat například o telefonní čísla, mailové adresy, údaje o lokaci a tak podobně.