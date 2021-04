iPhony měly podporovat Adobe Flash, Apple však nakonec plán odpískal

Že iPhony nikdy nepodporovaly Adobe Flash ví zřejmě každý, kdo je používá již delší dobu či se o jejich historii zajímá. Ostatně, vzpomenout můžeme i jeden z nejpamátnějších výroků Steva Jobse, který se právě (ne)kompatibility Flashe s iPhony točil. Otec Applu tehdy veřejně pronesl, že neexistují a nikdy neexistovaly žádné plány vnuknout iPhonům podporu Adobe Flash, protože je kalifornský gigant přesvědčen, že budoucnost patři jiným technologiím – konkrétně HTML 5 s lepším výkonem a efektivitou. Jak se však dle nynějších slov jednoho z otců iPhonu, Scotta Forstalla zdá, Jobs tehdy tak úplně nemluvil pravdu.

Forstall je nyní jedním ze svědků v kauze Apple vs. Epic, která se řeší v mnoha státech. Stojí v ní však překvapivě na straně Epicu, kterému pomáhá položit na lopatky jeho bývalého chlebodárce. Ten se v jedné ze svých výpovědí nechal po dotazu na podporu Adobe Flash slyšet, že tvrzení, že Apple o jeho podpoře nikdy nepřemýšlel nejsou tak úplně pravdivá. Podpora se totiž v době, kdy byl v Applu, v iOS testovala a kdyby vše fungovalo, jak mělo, byla by i nasazena. Právě tristní funkčnost však nakonec Apple přiměla k tomu ze svého záměru ustoupit a nasazení podpory Adobe Flash v iOS odpískat. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že své uživatele uchránil kalifornský gigant před technickými potížemi, které by s Flashem zcela určitě dorazily.