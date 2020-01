Je to oficiální: Nová verze Safari už nebude podporovat Adobe Flash

V roce 2017 Adobe oznámilo, že se do tří let chce kompletně zbavit Adobe Flash. Ačkoliv bylo ukončení podpory naplánováno až na konec roku 2020, některé společnosti se tohoto softwaru ve svých prohlížečích začínají zbavovat už nyní. Mezi ně patří i Apple se svým Safari. V poznámkách nejnovější verze Safari Technology Preview 99, které je jakousi betou prohlížeče Safari, se nachází malý, ale velmi podstatný údaj. Stojí v něm, že počínaje touto verzí přijde Safari o podporu Adobe Flash.

Pro uživatele jako takové to znamená, že do Safari nebude možné Adobe Flash nainstalovat, ani jej jinak používat. Prozatím se tato změna týká Technology Preview, nicméně jakmile vše Apple otestuje, přenese tuto „novinku“ i do klasické verze Safari. Kdy přesně k tomu dojde nicméně v tuto chvíli jasné není. Apple přestal na své Macy instalovat Adobe Flash již v roce 2010. Uživatelé si jej mohli nainstalovat ručně prostřednictvím instalačního balíčku, pokud bez něj nemohli fungovat. Již od macOS Sierra v rámci Safari 10 byl navíc prohlížečový Adobe Flash ve výchozím nastavení deaktivován.

Od oznámení ukončení podpory Adobe Flash v roce 2017 Apple se společností Adobe úzce spolupracuje, aby společně zvládli přesun do „světa bez Adobe Flash“ na jedničku. Opět však nutno podotknout, že na Macu není Adobe Flash defaultně k dispozici již dlouhých deset let a na iPhonu a iPadu je ve výchozím nastavení deaktivovaný. Když navíc na jablečném zařízení přejdete na web, který Adobe Flash využívá, tak se vám zobrazí okno s upozorněním na hrozbu. Pokud si vyloženě vstup na tento web nevyžádáte, tak vás na něj Safari (a další prohlížeče) nepustí.