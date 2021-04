Hermès prodává štítek na kufr s integrovaným AirTagem, stojí jako 20 klasických AirTagů

Společnosti Apple minulý týden oznámila, že se rozhodla rozšířit své partnerství s luxusním módním domem Hermès. Předmětem nové spolupráce budou kromě jiného také nedávno představené lokalizátory AirTag a jejich příslušenství. V průběhu přímého přenosu jarní Keynote minulý týden jsme si mohli všimnout tří různých typů AirTag Hermès, milovníci této značky si ale budou moci pořídit ještě jeden typ.

Fotogalerie Hermes AirTag travel bag 1 Hermes AirTag travel bag 2 Hermes AirTag travel bag 3 Hermes AirTag travel bag 4 +3 Fotek Hermes AirTag travel bag 5 Hermes AirTag travel bag 7 Vstoupit do galerie

Na oficiálním webu společnosti Apple byste ale zmíněný čtvrtý typ Hermès příslušenství pro AirTag hledali opravdu marně – prodává se totiž exkluzivně pouze na webu módní značky Hermès. Cena štítku na kufr, visačky nebo chcete-li klíčenky v ikonické hnědé kůži s bílým prošíváním činí na webu Hermès 699 dolarů, což je v přepočtu zhruba 15 000 korun. To jinými slovy znamená, že za něj zaplatíte téměř to, co za 17 klasických AirTagů v případě, že byste je kupovali po jednom kuse. Pokud byste pak byli chytřejší a nakupovali po čtyřbaleních AirTagů, za 15 000 Kč byste jich měli rovnou 20. Štítek je již opatřen lokalizátorem AirTag Hermès, a zájemci si jej mohou předobjednat již nyní. Prodej zmíněného příslušenství bude zahájen 29. dubna, tedy den před tím, než bude oficiálně zahájen prodej samotných lokalizátorů AirTag.

Kromě zmíněné visačky na kufr nabídne módní dům Hermès také své první MagSafe pouzdro pro iPhone 12 a iPhone 12 Pro. Také tato pouzdra jsou vyvedena v hnědé kůži s charakteristickým designem. Společnost Hermès v této souvislosti uvádí, že pouzdra fungují úplně stejně jako jejich protějšky od Applu, a jsou kompatibilní nejen s MagSafe příslušenstvím, ale také s Qi doplňky. Cena MagSafe příslušenství od Hermès činí 570 dolarů, v přepočtu tedy zhruba 12 100 korun. Doplňky pro loňské iPhony nicméně nebyly v době psaní tohoto článku na webu Hermès k dispozici. Jejich prodej by měl být každopádně zahájen v průběhu tohoto týdne. Kromě příslušenství pro AirTag můžete také na oficiálních stránkách módního domu Hermès zakoupit různé typy řemínků pro Apple Watch.