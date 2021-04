AirTag je extrémně jednoduché poškrábat

Apple prezentuje lokalizátory AirTag jako super doplněk pro předměty denní potřeby jako jsou třeba klíče, nejrůznější příruční zavazadla do práce či do školy a tak podobně. Jak se však zdá, minimálně z hlediska jejich odolnosti je každodennímu používání, které s sebou přináší nejrůznější nárazy a otěry neuzpůsobil zcela ideálně. Vyplývá to alespoň ze slov a fotek zahraničních recenzentů, kterým se již podařily AirTagy při běžném používání solidně odřít.

Zatímco z hlediska funkčnosti nelze AirTagům vytknout prakticky nic, jelikož plní přesně to, co mají, jejich odolnost je alespoň podle recenzenta portálu The Verge a youtubera MKBHD nevalná. Na svých twitterových účtech totiž sdíleli oba fotky odřených AirTagů, které dostali od Applu po úterní Keynote na testování se slovy, že jejich poškrábání je skutečně velmi jednoduché a to jak na straně plastové, tak i na té ocelové. K odření přitom není potřeba žádné nestandardní zacházení, ale jen útrapy běžného života. Pokud si tedy na AirTagy brousíte zuby i vy, počítejte s tím, že vám takřka stoprocentně tak hezké jako po jejich prvním vybalení nevydrží. Jedinou možností, jak je udržet nepoškozené co nejdéle, je sáhnout po klíčence chránící je ideálně ze všech stran.