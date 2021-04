Apple: AirTags nejsou určené ke sledování psů ani dětí

V návaznosti na představení lokátoru AirTags, ke kterému došlo minulé úterý na první letošní Apple keynote, se viceprezident Applu pro marketing v rozhovoru pro Fast Company rozpovídal o tom, co vlastně AirTags jsou, na co by je měli uživatelé používat a naopak, čemu by se měli rozhodně vyhnout. Některé odpovědi, co v rozhovoru zazněly, jsou skutečně zajímavé.

Kromě Kaianna Drance, tedy viceprezidenta pro produktový marketing iPhonu se rozhovoru účastnil také Ron Huang, jehož oficiální titul je „senior director of sensing and connectivity“. V první řadě přišel na přetřes design AirTags, jehož cílem bylo dle slov Drance „vytvořit jednoduchý ale i přesto unikátní design, který na trhu s tímto příslušenstvím nemá obdoby“. Design však neměl být tím hlavním tahákem AirTags. Tím mělo být především fungování tohoto příslušenství a důraz na ochranu a zachování soukromí lidí, kteří AirTags používají.

„Celý sledovací proces je na obou koncích komunikace šifrovaný, takže nikdo kromě vlastníka onoho konkrétního AirTagu nedokáže cizí AirTag spojit s nějakým konkrétním iPhonem, potažmo uživatelem. A to se týká jak každého z globální sítě iPhonů v rámci infrastruktury aplikace Najít, tak Applu jako takového, který osobními identifikátory také nedisponuje. To samé platí o přístupu k aktuální či historické poloze. Bluetooth identifikátory, které AirTag několikrát za den vysílá do svého okolí, se v průběhu dne generují znovu a znovu dle náhodného klíče, tudíž je není možné spojit jak s konkrétní osobou či iPhonem, tak i v návaznosti mezi sebou, díky čemuž není možné sledovat pohyb jednoho lokátoru.

Oba zástupci Applu také vyzdvihují více než miliardu Apple zařízení, které jsou rozmístěné po celém světě a fungují jako jakási monitorovací síť pro pohyb AirTags, díky které se k údajům o poloze a pohybu lokátoru poměrně snadno dostanete.

Apple AirTags představil jako nástroj pro sledování důležitých předmětů, jako jsou například klíče, batohy, tašky apod. Krátce po představení se však uživatelé začali zabývat myšlenkami, jak AirTags nasadit například na sledování domácích mazlíčků či dětí. V tomto ohledu zástupci Applu potvrzují, že ani ke sledování domácích zvířat, ani ke sledování dětí nebyly AirTags uzpůsobeny. V případě sledování dětí je dle nich mnohem efektivnější využít hodinky Apple Watch (tedy jejich GPS variantu), v případě mazlíčků je funkcionalita AirTags omezena na dosah veřejné sítě Apple produktů v dosahu – tedy když vám pes nebo kočka uteče do lesa, kde nebude v dosahu nikoho s iPhonem/iPadem v kapse, AirTags jsou pak prakticky k ničemu.