První unboxingy a recenze lokalizátoru AirTags jsou tu

Již zítra ve 14:00 spustí Apple po celém světě předobjednávky na svůj první lokalizátor AirTag. Asi vás proto nepřekvapí, že novinku jako již tradičně zapůjčil některým zahraničním médiím a youtuberům, aby jí ještě před startem prodejů otestovali, zhodnotili a v ideálním případě na ní navnadili jablíčkáře. Jak si tedy AirTag zatím vede?

Hodnocení AirTagu z úst médií a youtuberů je svým způsobem monotonní. Všechny se totiž shodují na tom, že spolehlivost lokalizátoru je velmi dobrá, nastavení extrémně jednoduché a využívání celkově příjemné. Produkt tedy plní ve výsledku vše, co by od něj člověk jakožto od lokalizátoru očekával. Drobné výtky se nicméně objevily kvůli barvě – bílá by totiž mohla být dle testerů brzy zašlá nebo minimálně zašpiněná. Youtuber MKBHD si pak postěžoval i na tvar, který není dle něj tak kompaktní, jak by bylo ideální.

Podívejte se na videorecenze, unboxingy a první dojmy: