Hackerský útok na předního dodavatele Applu má nečekané pokračování

Minulý týden jsme vás hned několikrát informovali o hackerském útoku na jednoho z předních dodavatelů Applu, který kvůli němu přišel o spoustu citlivých dokumentů točících se mimo jiné i kolem chystaných novinek právě od Applu. Tato cenná data se následně rozhodli hackeři Applu a Quantě, na kterou byl hackerský útok zaměřen, prodat zpět za 50 milionů dolarů, které měly společnostem zajistit, že se jejich dokumenty nedostanou do nepovolaných rukou. Pokud by pak společnosti nabídku nevyužily, měli hackeři v plánu všechna tajná data z dokumentů zveřejnit a tím je poškodit. To se však zřejmě tak úplně nechystá.

Že to myslí hackeři se zveřejněním tajných dokumentů souvisejících s Apple produkty vážně demonstrovali právě minulý týden skrze pár zveřejněných dokumentů točících se právě kolem novinek, které byly dostupné pro kohokoliv. Někteří jablíčkáři však začali v posledních hodinách upozorňovat na to, že se z dokumentů v tichosti vytratily veškeré informace týkající se právě Applu včetně schémat, technických detailů a mnoha dalších fanouškovsky zajímavých informací. Deadline pro zaplacení výkupného je nicméně až 1. května s tím, že se navíc ani Applu a ani Quantě podle zákulisních informací do platby nechtělo. Je proto otázkou, co se nyní změnilo a tedy co vedlo hackery k úpravě zveřejněných dokumentů. Dá se ale očekávat, že se další informace objeví již brzy.