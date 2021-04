Hackerský útok na dodavatel Applu částečně odhalil vzhled nových MacBooků Pro

Včera večer jsme vás na našem magazínu informovali o poměrně bizarní situaci. Jeden z předních dodavatelů Applu, společnost Quanta, se totiž stal v uplynulých dnech cílem hackerského útoku, který jej připravil o spousty citlivých dokumentů. Mezi nimi pak jsou podle dostupných informací i spousty tajných technických skript a nákresů Apple produktů chystaných na následující měsíce. Nechybí zde ani detaily o chystaných 14” a 16” MacBoocích Pro, které již stihli hackeři zveřejnit a my se tak “díky” nim můžeme s předstihem podívat na jejich design – tedy alespoň částečně.

Po včerejším potvrzení nasazení nabíjecího portu ve stylu MagSafe či návratu HDMI a čtečky SD karet nyní díky úniku schématu víme, jak budou porty na novém MacBooku poskládané a vlastně i to, jakých křivek se u něj chce Apple přidržet. Schéma části stroje si můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce, na zbylých dvou snímcích pak koncept z dílny 9to5mac, který nákres přetavil do reálného designu. Ten však ve výsledku přespříliš nepřekvapí – MacBook je totiž dle očekávání hranatější, avšak na spodní straně mu zaoblení podobné tomu nynějšímu nechybí. Co se pak týče portové výbavy, levou stranu stroje zdobí dvě USB-C/Thunderbolt 3 porty, 3,5mm jack konektor a napájení á la MagSafe. Pravou pak HDMI (pravděpodobně ve verzi 2.1), další USB-C/Thunderbolt 3 port a čtečka na SD kartu.

Kdy přesně hodlá Apple nové 14” a 16” MacBooky Pro odhalit není nicméně ani dle uniklých dokumentů jasné. V kuloárech se nicméně nejvíce spekuluje buď o červnové WWDC, která by k odhalení nových Maců přímo vybízela, nebo nad podzimem a speciální Keynote, kterou by Apple věnoval jen svým počítačům, jako tomu bylo třeba i v loňském roce.