5 tipů a triků pro Spotify na iPhonu, které by měl znát každý jeho uživatel

Švédské Spotify je hlavní hráč na poli streamování hudby. I když má Apple své Apple Music, Spotify zde bylo dříve (služba funguje už od roku 2008) a má nejen více uživatelů, ale v rámci jedné aplikace nabízí i Podcasty, k čemuž musíte mít na iOS vlastní titul. Od Apple Music se však značně liší, zde proto najdete 5 tipů a triků pro Spotify na iPhonu, které byste měli znát.

Úspora dat

Samozřejmě si můžete obsah Spotify uložit pro off-line poslech. Někdy k tomu ale jednoduše nemáte příležitost, jindy máte zaplněné interní úložiště a už se vám do paměti iPhonu nic nevejde. Aplikace však nabízí možnost úspory mobilních dat. To se vám hodí, pokud máte nízký FUP a nechcete se bez možnosti streamu obejít. Jednoduše k tomu jděte do Nastavení -> Úspora dat.

Zde si můžete zapnout Data Saver, který nastaví kvalitu hudby na nízkou, což bude odpovídat 24 kb/s a zároveň tím deaktivujete Canvas umělců (měnící se pozadí). Nachází se zde ale také možnost Podcasty pouze se zvukem. Jejím potvrzením můžete i videopodcasty konzumovat jen jako audio bez toho, aby se přehrával obraz.

Příjemnější přehrávání

V Nastavení -> Přehrávání má Spotify před Apple Music jednoduše navrch. Umožní vám totiž nastavit si nejen Přehrávání bez pauz, ale především možnost Povolit normalizaci hlasitosti. Díky této možnosti Spotify automaticky vyváží hlasitost přehrávaných písní napříč dekádami a žánry. Toto Apple Music neumí a pokud posloucháte hodně rozdílné hudby, jednou ji skoro neslyšíte a podruhé by vám urvala uši.

Najdete zde ale i Ekvalizér, ve kterém si můžete zvolit jak množství předdefinovaných stylů, tak jej také můžete určit zcela dle svých preferencí. I když i Apple Music nabízí volbu určení stylu, vlastní ladění výšek už u něho nenajdete.

Soukromý poslech

Protože je Spotify i mikrosociální sítí, může v ní být přítomno mnoho vašich přátel, se kterými lze poslouchanou hudbu různými způsoby sdílet. I proto je zde anonymní režim podobný těm ve webových prohlížečích, který jednoduše nikomu „nenapráská“ to, co jste si při slabé chvilce pustili – ať už to bylo žánru romantického v duši tvrďáka, nebo naopak trash metal v případě křehké dívenky.

V Nastavení -> Sdílení se nachází nabídka Soukromá relace. Po její aktivaci můžete po 6 hodin (nebo do ruční deaktivace) poslouchat v rámci služby to, co nechcete, aby vaši přátelé viděli. Pokud pak máte Spotify připojené k Facebooku, který o vás všechno prozradí, můžete zde toto spojení deaktivovat.

Když někoho prostě nemůžete vystát

Můžete milovat daný hudební žánr, aniž byste chtěli poslouchat různé jeho interprety, kteří vám lezou na nervy. Spotify vám umožní takového umělce úplně ignorovat, že ať už bude jeho hudba obsažena kdekoli, jednoduše vám ji nepřehraje. Stačí si takového interpreta najít v záložce hledání, rozkliknout jej, zvolit nabídku tří teček a zvolit Tohoto umělce nehrát.

Historie

Aplikace vám sice ukazuje nabídku Nedávno přehrané, příliš do historie ale nesahá. S poslední aktualizací se vám však v pravém horním rohu aplikace, hned vedle nastavení, nově zobrazuje ikona hodin. Po její volbě uvidíte nedávno přehrávaný obsah, ve kterém se můžete vrátit ve svém poslechu až tři měsíce nazpět. Najdete zde skutečně vše, co jste si v rámci titulu přehráli, nejen jednotlivé stopy, ale i playlisty a pořady.

Tyto tipy a triky byly vytvořeny na iPhonu 11 s iOS 14.5 a ve verzi aplikace 8.6.20.

