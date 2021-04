5 nejzábavnějších her od EA na iPhone

Electronic Arts je americká firma, která se zabývá vývojem, obchodem a distribucí videoher. Byla založena už v roce 1982 a stala se průkopníkem herního oboru na osobních počítačích. Na počátku roku 2000 se stala největším vydavatelem produktů třetích stran. Společnost je také předmětem kritiky, hlavně kvůli své obchodní taktice a zaměstnanecké politice. Podívejte se na ty nejlepší Electronic Arts hry na iPhone. Zakladatel EA Trip Hawkins, byl nejprve ředitel marketingového oddělení u firmy Apple. Shromažďoval však kapitál na založení své vlastní herní společnosti. I když byla ta založena v roce 1982, vlastní tituly začala vyvíjet až v roce 1987. Až do roku 2008 měla EA dominantní postavení na trhu, protože kupovala mnohá vývojářská studia.

Kvůli ekonomické krizi v roce 2008 měla EA menší výdělky, než očekávala a na konci roku byla dokonce ve ztrátě 641 milionů dolarů. V únoru 2009 bylo také propuštěno 1 100 zaměstnanců tj. 11 % pracovní síly. V roce 2014 byla pak uzavřena česká pobočka EA Czech. Společnost nicméně pořád vlastní práva na skutečně velká jména, ze kterých se snaží vytěžit maximum. V App Store tak publikuje hry ze světa Hvězdných válek, ale najdete zde i The Sims či SimCity.

Star Wars : Galaxy of Heroes

Filmová práva vlastní Disney, kterému je George Lucas, otec Star Wars, prodal. A protože se ta snaží své peníze získat zpět, patřičně se o celou ságu stará. V tomto RPG strategickém simulátoru tak neustále přibývá nový obsah. Tím jsou nejen slavní hrdinové, které zde můžete získat a hrát za ně, ale i příběhy za nimi skrytými. Aktuálně si zde např. můžete projít seriálem Mandalorian. Postavy ale samozřejmě musíte „farmit“, nebo koupit za reálné peníze. Hrát s nimi lze v klasických scénářích, ale utkat se lze i proti skvadrám skutečných protivníků v arénách, srocovat se v gildy a pomáhat s raidy, nebo vzít svou flotilu a bojovat v otevřeném vesmíru. Pro fanoušky se jedná o naprostou nutnost.

Comand & Conquer : Rivals PVP

Command & Conquer je série počítačových her, povětšinou žánru realtimové strategie. Série se dělí na dvě linie. Ta první se odehrává v budoucnosti a kredity získáváte těžbou bio-technických minerálů zvaných tiberium. V těchto hrách se střetávají dvě strany: Global Defence Iniciative (GDI) a Broderhood of NOD (NOD). Druhá linie je zaměřena na historii a jejími zástupci jsou tituly Red Alert. Zde se jedná o tu první. Vyberete si tak svou stranu a za pomoci svých jednotek se vydáváte obsadit platformy na mapě. Jenže nepřítel samozřejmě dělá to samé, takže zákonitě musí dojít ke střetu. Cílem je mít obsazeno více platforem po určený čas. I když se oproti svým předchůdcům jedná o zcela jiný žánr hry, společný mají herní svět a tím i mocné bojové jednotky.

The Simpsons : Tapped Out

Americký animovaný seriál Simpsonovi se na televizních obrazovkách poprvé objevil už 19. dubna roku 1987. V Česku měli Simpsonovi premiéru 8. ledna 1993. Tapped Out je pak budovatelská strategie, ve které se pokoušíte obnovit město Springfield, které Homer nešťastnou náhodou tak nějak vymazal z mapy. Samozřejmě se dočkáte všech oblíbených hrdinů, stejně jako příběhů inspirovaných seriálem (a filmem).

Need for Speed No Limits

NFS je série arkádových závodních her, přičemž se jedná o jednu z nejslavnějších sérií tohoto žánru vůbec. První díl vyšel na PC už v roce 1995 a pro svou slávu se série dočkala i filmového zpracování. Podtitul No Limits byl vyvíjen čistě pro mobilní platformy, a proto v něm byl kladen důraz na jednoduchou hratelnost a samotnou „rychlost“ hraní, také proto jsou tratě poměrně krátké. Převážná část herního času se tedy odehrává spíše v garáži, kde ladíte své vozy k dokonalosti.

FIFA Football

Když první hra z této série vyšla v červenci 1993 na PC, tak odstartovala nejúspěšnější sportovní videoherní sérii všech dob. Není tedy divu, že je ve své mobilní podobě dostupná i na iOS. Můžete si zde vybrat jakýkoli licencovaný tým, ale klidně vytvořit i svůj vlastní. Hrát pak můžete nejen proti umělé inteligenci, ale i proti svým přátelům. Nechybí Liga mistrů UEFA, ani slavné fotbalové ikony, které už na trávníku neuvidíte.

