Vrací se Apple opět ke kořenům? Poslední Keynote tomu odpovídá

Poslední Keynote jsem si nechal pár dní uležet v hlavě. Jednak jsem byl pár dní mimi po očkování na covid, ale také jsme chtěl sepsat s chladnou hlavou to, co jsem po dlouhé době z Applu opět cítil. Apple ukázal v zásadě čtyři nové produkty, z nichž dva mi připadají jako návrat do minulosti, do skvělé minulosti, ve které společnost rostla dnem za dnem až do dnešních výšin. Pojďme však začít od těch alespoň pro mě osobně méně zajímavých novinek.

AirTag – mé mládí se opět opakuje

Nevím, zda jste ze stejné generace jako já, ale pomatuji si dodnes, jaký byl před dvaceti lety hit přívěšek na klíče, který když jste zapískali, začal pískat také a vy jste díky tomu mohli ztracené klíče snadno nalézt. Nebylo to tak sofistikované řešení jaké nyní představil Apple, ale fungovalo a svůj účel plnilo na jedničku. Chápu, že AirTag vsází zejména na extrémně velký počet uživatelů s iOS zařízením, ovšem zatím nikdo neřekl, co vše bude nutné splňovat, aby mohl najít váš AirTag i někdo jiný v případě, kdy jej skutečně ztratíte. Bude nutné, aby měl každý uživatel zapnutý nonstop Bluetooth? Bude nutné mít aktivní službu Najít telefon? Pokud ano, pak se obávám, že se zejména v našich končinách, kde používá iOS jen 20 % všech uživatelů smartphonů, bude jednat o věc, kterou využijete spíše jen vy sami doma.

Nalhávat si, že když vám někdo ukradne tašku nebo kolo, tak tyto věci najdete pomocí AirTagu je dle mého celkem liché a to jednak kvůli tomu, co jsem již uvedl, ale jednak také proto, protože AirTag je již dnes profláklé zařízení, které každý zloděj snadno najde a zahodí. Na druhou stranu je mi naprosto jasné, že Apple přinese možnosti, jak ve spojitosti s Augmented Reality využít AirTag i na hraní her a podobně. Navíc i když cena se může zdát zcela oprávněně poměrně vysoká, stále je to blbůstka, kterou si každý, kdo má iPhone, může dovolit koupit. Je to fajn suvenýr z Apple Store a věřím, že jej Apple dokáže prodávat po milionech kusů.

Apple TV 4K – celkem nuda

Protože jsme nechtěli riskovat, skutečně jsme celou zimu se ženou trávili v podstatě jen v kanceláři, uprostřed lesa se psem nebo doma u televizoru s zapnutou Apple TV. Za toho půl roku jsem zjistil dvě zásadní věci. Apple TV miluju, její ovladač z duše nenávidím. Nová Apple TV přichází s novým ovladačem, ale vše, co umí a díky čemu ji miluju, zůstává. Mohl bych tedy sám za sebe jásat. Problém je však v tom, že jsem od Applu čekal opravdu něco nového. Ano, na mé Apple TV mi nic nechybí, ale na druhu stranu právě Apple by mi měl dokázat vysvětlit, že mi něco přece jen chybí a to něco získám tím, že si koupím novou generaci. Já sám miluju na PS5 frekvenci 120 Fps a když pak sleduju něco, co je pouze v 60 Fps, tak mám pocit, že je to trhané. Na druhou strnau na hraní her mám právě PS5 a filmy si na Apple TV stejně nepustím ve 120 snímcích za vteřinu, protože v nich nejsou natočeny. HDMI 2.1 má i další výhody než pouze snímkovou frekvenci, ale není to až tak pádný důvod, proč si pořídit novou Apple TV. Samotný ovladač pak vypadá použitelnější než ten současný, ale vzhledově se mi zdá jako něco, s čím mohl Apple přijít před 15 lety. Pokud tedy máte starší generaci Apple TV než tu poslední se stejným názvem jaký má ta skutečně poslední, tedy Apple TV 4K, pak si za nižší cenu než doposud můžete pořídit novou Apple TV 4K. Pokud jste na tom stejně jako já, pak zvažte, na co přesně Apple TV využíváte a zda vám nabídne něco navíc. Na závěr si ještě dovolím podotknout, že mě velmi mírná evoluce u Apple TV mrzí zejména kvůli tomu, že se jedná o produkt, který zde s námi bude další řadu let a Apple do něj zkrátka na další 3 až 4 roky nepřidal nic, co by skutečně stálo za řeč.

iPad Pro – wow!

Apple dokázal proměnit iPad za poslední roky v zařízení, které pro řadu uživatleů nejen že je konkurencí pro notebooky, ale na plné čáře je překonává. Když pak letos přidal XDR display a M1 procesor v kombinaci s Thunderboltem, proměnil iPad v něco, co v podstatě na trhu nemá konkurenci. Extrémně tenké zařízení s výkonem počítače a displejem, který se téměř vyrovná profesionálnímu displeji, který Apple prodává za více než 130 tisíc korun. To vše navíc můžete mít s dokonce až 2TB uložištěm. Právě zde začínám vnímáte to, co jsem již zmínil na začátku. iPad Pro je neuvěřitelné zařízení, které dokáže uspokojit i profesionální uživatele. Pokud mezi ně nepatříte, pak musíte sáhnout po iPadu Air nebo iPadu mini, které se dle mého názoru dočkají již brzy zásadních vylepšení, ovšem na iPad Pro zkrátka nebudou dosahovat. Apple ještě víc roztáhl nůžky mezi „Pro“ řadou a tím, co je určeno pro běžné uživatele na sledování videa, čtení knih nebo prohlížení fotek z dovolené. Na to vše vám totiž bohatě stačí klasický iPad, pokud však chcete něco víc a máte v plánu něco víc dělat, pak je tu iPad Pro, který se posunul na zcela novou úroveň, ve které zkrátka neexistuje nic, co by mu mohlo byť vzdáleně konkurovat.

iMac – zlatý hřeb večera

Možná by někdo mohl čekat řádky o tom, jak se design nepovedl, jak se jedná o něco, co dáte pouze do dětského pokoje a jak iMac vypadá jako by jej vyráběl Microsoft. Můj názor je však naprosto jiný. Myslím si, že iMac má jednu jedinou zásadní vadu a tou je cena. Pokud ji ale opomeneme, pak je to něco, co vypadá zkrátka skvěle v dětském pokojíčku, stejně tak jako na recepci nějakého spa centra nebo hotelu. Barvy, které jdou sladit s interiérem a extrémně minimalistický design vypadají zkrátka skvěle. Jedinou chybou je pro někoho možná to, že je k dispozici pouze s 24″ displejem a taktéž fakt, že není příliš konfigurovatelný. Zde však podle mého názoru nastává návrat ke kořenům. Vzpomínáte si na iBook a PowerBook? Na PowerMac a iMac nebo eMac? Pokud ano, pak se vám hned po keynote jistě vybavilo, že Apple ještě letos ukáže iMac Pro nebo zkrátka řadu iMacu, určenou pro profesionální uživatele. Je totiž řada lidí, kteří zkrátka nepotřebují Mac Pro, ale tento týden představený iMac je na ně zase jak z hlediska velikosti a kvality displeje, tak z hlediska konfigurace, zkrátka málo.

Osobně se mi tedy zdá, že Apple ukázal profesionální produkt iPad Pro, který je určen skutečně jen pro některé uživatele a zároveň k němu později v letošním roce přidá iPady pro běžné uživatele. Zároveň však také představil iMac, který je určen právě pro běžné uživatele, pro děti na psaní úkolů nebo pro kancelářskou práci a k němu přidá později také iMac Pro, který bude vypadat podobně jako XDR Display a nabídne jednak větší plochu displeje, ale také jiné zpracování a větší možnosti konfigurace. Pokud se skutečně Apple rozhodl vrátit do doby, kdy jste měli na výběr koupit si buď produkty pro běžné uživatle, které nebyly špatné, ale ani nenabízely to nejvíc, co je možné vyrobit, nebo profesionální produkty, pak se vůbec nebudu zlobit. Když jsme psal recenzi na můj Apple Pro Stand stojánek pod XDR Display, musel jsem uvést, že i když je to pouhý stojan, pak na něm Apple dokonale ukázal, co je schopen vyrobit. Ano, tento stojan stojí přes 27 tisíc korun, ale prezentuje to nejlepší, čeho je Apple schopen. Pokud stejně tak přistoupí Apple i ke svým dalším produktům, pak se rozhodně nebudu zlobit. Budete mít totiž opět na výběr, tak jak tomu bylo dřív. Buď dáte peníze za to nejlepší, co Apple v danou dobu dokáže vyrábět, a nebo budete mít stále cool produkt od Applu, ale bude zkrátka z řady pro běžné uživatele a ušetříte.