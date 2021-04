Apple: Macy a iPady slučovat v žádném případě nebudeme

V souvislosti s nedávno představenými iPady Pro osazenými čipy M1 se ve světě Applu čím dál hlasitěji hovoří o tom, zda nemá kalifornský gigant v plánu své tablety a počítače sjednotit – tedy minimálně z hlediska softwaru – a tím z nich de facto vytvořit jeden produkt. V minulosti sice Apple několikrát zdůraznil, že se slučovat nechystá, ale jeho nynější kroky mnozí uživatelé zkrátka nejsou schopní číst jinak než právě takto. Jeden z předních představitelů Applu, Greg Joswiak, proto v novém rozhovoru pro The Independent záměry “jeho” společnosti opět připomněl.

Šéf hardwarového inženýrství Greg Joswiak reagoval svými slovy konkrétně na otázku moderátora rozhovoru točící se právě kolem nynějších domněnek jablíčkářů ohledně blížícího se sjednocení produktů. Dle jeho slov o žádném sjednocování, slučování či čemkoliv podobném nepřemýšlí a podobnými teoriemi se ani zabývat nehodlá. Jediné, o co mu dlouhodobě jde, je vyrábět hardware v jednotlivých kategoriích zkrátka nejlépe, co to jde. A právě kvůli tomu se rozhodl nasadit čip M1 vnímaný mnohými jablíčkáři jako počítačový do iPadu – lepší možnost totiž zkrátka nebyla. Jakékoliv slučování zařízení do jedné kategorie by navíc s sebou zákonitě dle něj přineslo určité omezení ať už jedné či druhé kategorie, což však Apple v žádném případě nechce, jelikož by si tím de facto pošlapal svou výše zmíněnou vizi – tedy tvorbu co nejlepších produktů v rámci dané kategorie.

S ohledem na Joswiakova slova tedy nemá smysl očekávat, že bychom se na WWDC dočkali například odlehčené iterace systému macOS pro iPady, jak se v posledních několika dnech šuškalo. Mnohem pravděpodobnější je posunutí dalších mobilních prvků tohoto systému směrem k počítačové využitelnosti. Práce na tabletech od Applu však zřejmě nikdy 1:1 jako na Macích nebude.