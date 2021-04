iPad Pro (2021) cena: Kolik v ČR stojí nejlepší tablety, které kdy Apple představil?

Cena iPad Pro (2021) je jen pár minut po jejich oficiálním představení venku. Na mysli máme samozřejmě tu českou, kterou Apple v průběhu konference nezveřejnil. Kolik si tedy musí zájemci o nejlepší tablet, který kdy Apple představil, nachystat?

Za základní 128GB verzi menšího 11″ modelu si Apple účtuje 22 990 Kč, za 256GB verzi pak 25 790 Kč, za 512GB verzi 31 390 Kč, za 1TB verzi 42 590 Kč a za 2TB verzi 53 790 Kč. Pokud vás pak zajímá cena 12,9″ modelu s mini LED displejem, u toho za základní 128GB model zaplatíte 30 990 Kč, za 256GB pak 33 790 Kč, za 512GB model 39 390 Kč, za 1TB model 50 590 Kč a za 2TB model 61 790 Kč. Cenu ale ovlivní také to, zda sáhnete po Wi-Fi nebo Wi-Fi + Cellular verzi. Stejně jako v předešlých letech se tedy nejedná o levný špás, avšak je potřeba pamatovat na to, že se jedná o to nejlepší, co má Apple v nabídce a minimálně další rok mít v nabídce i bude. Objednávky na iPad Pro budou zahájeny 30. dubna.