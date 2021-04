Applu unikly další detaily iOS 15 a iPadOS 15

S blížícím se červnovým odhalením nových verzí operačních systémů Applu se na světlo světa dostávají další a další detaily o nich, které se kalifornskému gigantovi nepodařilo patřičně uhlídat. Se slušnou dávkou zajímavostí dnes přispěchala i agentura Bloomberg, jejíž zdroje se v minulosti ukázaly jako jedny z nepřesnějších. Co tedy tentokrát o iOS 15 odhalily?

Zdroje Bloombergu tvrdí, že v případě iPadOS 15 – tedy iterace iOS 15 pro iPady – se uživatelé dočkají možnosti umístit kdekoliv na jejich plochu widgety aplikací, jako je tomu nyní u iOS 14. Právě absence této možnosti byla totiž u iPadOS 14 suverénně nejkritizovanější chybějící novinkou po jeho loňském představení.

Co se týče konkrétně iOS 15, Apple u něj dle Bloombergu chystá designové přepracování Lock Screenu, což by mohlo teoreticky souviset s nasazením podpory Always-on u iPhonů 13 na podzim. Další novinkou má pak být zlepšení přizpůsobení upozornění, která by se měla začít nově chovat podle přednastavených scénářů pro nejrůznější situace. Například za jízdy, kterou telefon rozpozná připojením se k vozu, bude možné nastavit notifikace bez zvukových oznámení. Při sportu by pak naopak mohly být notifikace zvukově výraznější, abychom je slyšeli. Možností pro přizpůsobení mají být dle dostupných informací mraky, díky čemuž by se tak mohla využitelnost iPhonů velmi zajímavě posunout kupředu.