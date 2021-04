Unikla další novinka z chystaného iOS 15

Od představení operačního systému iOS 15 a dalších nových OS nás dělí sice ještě zhruba dva měsíce, minimálně o mobilním systému toho však již víme relativně dost. Jako každý rok se totiž objevuje před jeho odhalením čím dál více úniků informací, které jej poodhalují se solidním předstihem. O další z nich se dnes v noci postaral leaker @Jioriku, který se dlouhodobě řadí mezi ty přesnější. Co tedy o iOS 15 prozradil?

V souvislosti s “patnáctkou” se v posledních měsících poměrně čile spekulovalo o přepracování jejího ovládacího centra, které by se mohlo stát intuitivnější než je tomu nyní. A právě tuto novinku leaker dnes v noci díky svým zdrojů pocházejícím přímo z Applu potvrdil s tím, že by mělo ovládací centrum částečně vycházet z toho, které je nasazeno v macOS Big Sur. Dočkat bychom se tedy měli například horizontálních posuvníků pro ovládání hlasitosti či jasu displeje spolu s redesignovanou dlaždicí pro přehrávání hudby. Co dalšího bude přejato nicméně leaker neprozradil.

Přestože více detailů o iOS 15 nevíme, vzhledem k tomu, že už nyní si jsou ovládací centra poměrně podobná je prakticky jasné, že se bude v tomto směru jednat spíše o minoritní přestavbu nežli o upgrade srovnatelný s tím, který přišel s iOS 11. Tehdy totiž překopal Apple ovládací centrum na iPhonu doslova od základu, za což se však dočkal spousty pochval. Ovládací centra v iOS 10 a starších OS totiž vypadala jednak předpotopně a jednak toho umožňovala rychle nastavit minimum. Snad se tedy se stejným nadšením povede představit i to letošní.