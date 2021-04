Apple vydírají hackeři. Buď dostanou miliardu, nebo zveřejní nákresy chystaných novinek

V posledních dnech jsme vás hned několikrát informovali o hackerském útoku na společnost Quanta, která je jedním z hlavních výrobních partnerů Applu. Ta při něm měla přijít o spousty přísně tajných dokumentů točících se mimo jiné i kolem chystaných jablečných produktů v čele s MacBooky, které už dokonce útočníci stihli zveřejnit. A mohlo by být ještě mnohem hůř – tedy alespoň pro Apple.

Podle informací, které jsou v současné době k dispozici, začali útočníci jak s Quantou, tak Applem vyjednávat o výkupném za to, že dokumenty o chystaných produktech nezveřejní. Výše výkupného se má pohybovat kolem 50 milionů dolarů (tedy asi 1 075 000 000 Kč) s tím, že na jejich vyplacení má buď Apple, nebo Quanta čas do 1. května. Jakmile tak neučiní, jsou údajně hackeři odhodlaní postupně zveřejnit veškeré informace, které se jim podařily získat. Co vše mezi nimi je sice není jasné, nicméně vzhledem k výši výkupného i tomu, že se Quanta starala v minulosti třeba i o Apple Watch, AirPods či iPady je možné, že nyní společně s Applem hraje právě o udržení informací o nových generací těchto produktů pod pokličkou.

Jak se Quanta s Applem k celému problému postaví je v tuto chvíli bohužel nejasné, jelikož se obě společnosti snaží vše držet v naprosté tajnosti. Jejich tiskoví mluvčí totiž odmítají komentovat naprosto vše spojené s tímto tématem a celá věc se tedy dle všeho řeší jen interně. Jak celá záležitost dopadne si nyní nikdo odhadnout netroufne – jak Apple, tak Quanta jsou totiž v podobné šlamastice poprvé a přestože ani jedné by peníze vynaložené na výkupné přespříliš nechyběly, je otázkou, zda je vůbec má smysl jen kvůli prodloužení momentu překvapení pro své uživatele vynakládat. Jak však bylo zmíněno výše, jelikož vůbec nevíme, co vše uniklo, je typování budoucího vývoje absolutně zbytečné.