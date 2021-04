Podívejte se zdarma na nový fanouškovský film The Last of Us

Není tajemstvím, že poslední dobou se filmoví tvůrci stále častěji zaměřují na filmové/seriálové adaptace známých her. V tomto směru můžeme zmínit například Uncharted, Gothic nebo třeba The Last of Us. Poslední jmenovaný titul patří mezi naprosté herní klenoty konzole od Sony, na který nedají hráči dopustit. Největším tahákem je pravděpodobně dechberoucí příběh, který udělá radost divákům i v seriálové podobě.

Na seriálové podobě The Last of Us pracuje Craig Mazin, který je tvůrcem miniseriálu Černobyl. Kvalita za kamerou tedy rozhodně bude. Dobré projekty ale nemusí hned stát desítky či stovky milionů dolarů. Občas dokáže vytvořit úplná kouzla i sama komunita, což můžeme dobře vidět například u her. Jinak tomu ale nemusí být ani u filmů. Fanoušci totiž včera přišli s premiérou filmu The Last of Us Fan Film: Ellie’s Revenge. Ten sice nemá takové ambice jako chystaný trhák od HBO, ale trailery v posledních týdnech ukazovaly, že si tvůrci rozhodně dali práci. Režisérem filmu je Tommy Jackson. V hlavních rolích vidíme Thomase Stricklanda, Amy Kay a Rebeccu Hodge. Výkonným producentem je Slovák Ján Lévárdy. Celý snímek má být poctou pro herní vývojáře a podívat se na něj můžete pod odstavcem. Jak se vám líbí?