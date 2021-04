Herní legenda Gothic dostane filmové zpracování

Točit filmy podle herní předlohy je v poslední době v kurzu. Tento osud čeká i hit od německého studia Piranha Bytes, a sice Gothic. Ten natočí režisér Uwe Boll, jenž má na svědomí již herní adaptace jako Far Cry, Postal nebo BloodRayne. Mluvčí společnosti Universal řekla, že film bude mít oproti hře několik změn, a to hlavně kvůli nucené politické korektnosti. Hlavním hrdinou bude Jason Statham. Ve filmu ale uvidíme v roli Muda i Jima Carreyho. Snad se film povede. V kinech by měl být k vidění v roce 2023.