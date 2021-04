Apple by letos mohl u iPhonů 13 zcela upustit od 64GB varianty

Jedna z nedávných studií, provedených mezi spotřebiteli, ukázala, že uživatelé v průběhu posledních několika let značně zvýšili své nároky na úložiště smartphonů. Jablíčkáři mají podle nejnovějších zjištění v posledních letech tendence sahat spíše po modelech s vyšší kapacitou úložiště. Tato fakta nahrávají tomu, že by se uživatelé mohli možná již letos dočkat iPhonu s kapacitou úložiště 1TB.

Studie, kterou provedla společnost Counterpoint Research, uvádí, že v oblasti trhu se smartphony došlo v roce 2020 k překročení milníku 100GB, co se týče průměrně kapacity úložiště smartphonů. Apple je hned druhou společností, jejíž zákazníci mají zvýšené požadavky na velkorysejší kapacitu úložiště, přičemž průměrná kapacita úložiště iPhonu činí 141 GB. Co se tohoto průměru týče, je v současné době na špičce společnost Huawei s průměrnou kapacitou úložiště 150GB. Zatímco průměrná cena iPhonů neustále roste, dochází zároveň ke zvětšování rozdílu kapacity úložiště mezi jablečnými smartphony a konkurenčními zařízeními od Androidu.

Mezi lety 2019 a 2020 došlo k výraznému navýšení prodejů iPhonů s kapacitou úložiště 128GB, zatímco u modelů s úložištěm o kapacitě 64GB došlo naopak v průběhu stejného období k poklesu prodejů o 1 %. 64 GB varianty iPhonu 11, iPhonu XR a iPhonu 11 Pro Max tvořily sotva polovinu všech prodejů jablečných smartphonů za období mezi lety 2019 a 2020. V současné době Apple nabízí iPhone 12 Pro ve variantách 128 GB, 256 GB a 512 GB. U letošních modelů řada odborníků předpokládá, že by se i u základních modelů mohla stát výchozí variantou 128 GB verze, a že by Apple mohl zcela upustit od 64 GB verze. Podle společnosti Counterpoint Research by se tak 128GB iPhony mohly stát novým minimálním standardem.