Unikly další reálné fotky části displeje iPhonu 13, potvrzují výrazné zmenšení výřezu

Apple si od nejrůznějších úniků informací neoddychne ani přes víkend. Před pár hodinami se totiž na Twitteru objevily nové reálné fotky údajný částí displeje iPhonu 13 (zřejmě digitizéru), které odhalují jednu z největších novinek této modelové řady. Ani letos se tak kalifornskému gigantovi nepodaří informace o jeho nejočekávanějších novinkách roku udržet pod pokličkou.

Jak můžete v galerii vedle tohoto odstavce vidět, výřez iPhonů 13 se oproti výřezu iPhonů 12 zmenší do šířky o dobrou třetinu a to díky přesunutí horního telefonního reproduktoru do rámečku displeje. V horním stavovém řádku nově vznikne o poznání více místa, které by mohlo být využito například k rozšíření jeho informativních funkcí ve formě přidání nových prvků, či navrácení starších do režimu neustálého zobrazení. Na mysli máme například procentuální zobrazení stavu baterie, se kterým se mnozí jablíčkáři po přechodu na bezrámečkové iPhony loučili jen stěží. Co se pak týče rámečků kolem displeje iPhonu 13, jejich šířka se zdá být stejná jako tomu je u “dvanáctek”.

Nové iPhony 13 a 13 Pro představí Apple v průběhu letošního podzimu a to stejně jako loni ve čtyřech verzích – konkrétně v 5,4”, dvou 6,1” a jedné 6,7” s tím, že 5,4” a jedna 6,1” bude “nižší”, tedy iPhone 13, a druhá 6,1” a 6,7” bude vyšší, tedy iPhone 13 Pro. Kromě menšího výřezu mají telefony dostat i podporu vyšší obnovovací frekvence displeje, Touch ID pod něj, výrazně lepší výdrž baterie či vylepšený fotoaparát.