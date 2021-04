Rozměry iPhone 13 Pro Max: Víme, jak přesně velký bude největší letošní iPhone

Přesné rozměry iPhone 13 Pro Max včetně těch týkajících se jeho fotomodulu už nejsou žádným tajemstvím. O jejich zveřejnění se totiž před pár desítkami minut postaral youtuber a leaker v jedné osobě EverythingApplePro ve spoluprác s leakerem Maxem Weinbachem. Jak velký tedy největší letošní iPhone bude?

Výška a šířka iPhonu 13 Pro Max bude stejná jako u modelu 12 Pro Max – těšit se tedy můžete na telefon vysoký 160,8 mm a široký 78,1mm. Co se pak týče jeho tloušťky, ze 7,4 mm vznikne u modelu 13 Pro Max 7,65 mm s tím, že více vyčnívat má nakonec i modul fotoaparátu. Zatímco u iPhonu 12 Pro Max totiž ze zad vyčnívá jen 2,78 milimetry, v případě iPhonu 13 Pro Max to bude 3,65 milimetrů. Pokud by vás pak zajímal přesný rozměr fotomodulu, u iPhonu 12 Pro Max je to 31,79 x 34,24 mm. U iPhonu 13 Pro Max pak musíme počítat se 36,56 mm x 37,62 mm. Zvětšení fotomodulu je tedy poměrně výrazné, stejně jako vymanění s objektivu ze zad telefonu.

Přestože unikl z řady Pro jen CAD nákres iPhonu 13 Pro Max, je prakticky jasné, že stejná zvětšení potkají i 6,1” iPhone 13 Pro. To by jinými slovy znamenalo, že se tento telefon dočká výšky 146,7 mm, šířky 71,5 mm a tloušťky 7, 65 mm a samozřejmě i fotomodulu ve stejných rozměrech jako u iPhonu 13 Pro Max. Na úplné potvrzení těchto rozměrů si nicméně raději ještě počkejme do jejich uniknutí, které zcela určitě v následujících dnech či týdnech proběhne.

Důvod větší tloušťky iPhonu 13 Pro (Max) má být podle dostupných informací svým způsobem potěšující. Apple se totiž údajně rozhodl do telefonů nasadit výrazně větší baterie, které si vyžádaly drobnou úpravu rozměrů. Ty uživatel v ruce sice téměř nepozná, z hlediska výdrže by však měl konečně dostat telefon, který bez problému vydrží třeba i dva dny intenzivního používání.