Takto bude vypadat iPhone 13 ve variantě (PRODUCT)RED

Vzhled letošních iPhonů 13 již není tajemstvím. Díky nedávným únikům 3D schémat o něm totiž již víme takřka první poslední, díky čemuž tak mohou nyní začít vznikat i velmi přesné koncepty odrážející jejich design v nejrůznějších barevných variantách. Jeden takový se před pár hodinami objevil i na portálu coverpigtou, který se v minulosti již několika povedenými koncepty Apple produktů vycházejícími z uniklých schémat prezentoval. Tentokrát světu odhalil iPhone 13 v oblíbené barevné variantě (PRODUCT)RED.

Koncept, který si můžete prohlédnout v galerii vedle tohoto odstavce, zachycuje detailně jak o poznání menší výřez v displeji telefonu, tak i jinak rozmístěné objektivy ve fotomodulu na zádech telefonu. Užší výřez může Apple dle dostupných informací nasadit díky kombinaci zmenšení komponentů pro Face ID a přesunutí horního telefonního reproduktoru z výřezu do rámečku displeje či telefonu. Zda Apple více místa kolem displeje využije k rozšíření možností stavového řádku, či jej „jen“ nechá zobrazování více multimediálního obsahu je nicméně zatím ve hvězdách. Co se pak týče fotoaparátu, jiné rozmístění objektivů si vyžádalo jejich zvětšení související velmi pravděpodobně jak s nasazením větších snímacích senzorů, tak i nového typu stabilizace (konkrétně posuvem senzoru). Útěchou pro uživatele nicméně může být alespoň fakt že podle dostupných informací by měl být celý fotomodul letos o poznání více zapuštěn do zad telefonu, díky čemuž by na nich nemusel působit příliš rušivě. Z konceptu se to ale tak úplně nejeví.