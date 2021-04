Unikla 3D schémata iPhonu 13 Pro. Odhalila větší foťák i výrazně menší výřez v displeji

Po včerejších únicích 3D schémat iPhonů 13 (mini) se dnes na světlo světa dostalo i schéma vyšší řady „třináctek“ – tedy modelu 13 Pro. Ani ten sice z hlediska designu přespříliš nepřekvapí, jelikož vychází z modelů loňských, avšak v některých ohledech zaujmout určitě dokáže. Jak bude iPhone 13 Pro alespoň podle zdrojů portálu 91mobiles, které se v minulosti ukázaly minimálně u schémat jako velmi přesné, vypadat se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem.

Jak můžete sami na snímcích výše vidět, iPhone 13 Pro či 13 Pro Max nabídne znovu design s ostrými hranami a fotosoustavu skládající se ze tří objektivů a LiDAR skeneru. Právě fotosoustava je pak tím nejzajímavějším, co schéma odhaluje. Oproti modulu z loňska i předešlých let je totiž výrazně větší a na zádech tedy působí výrazněji. Apple by jí však měl být schopen zapustit více do těla, čímž by ji měl nakonec být schopen díky barevnému sjednocení zad a fotomodulu velmi solidně skrýt. Po větším fotomodulu u iPhonů 13 Pro sáhl Apple velmi pravděpodobně kvůli nasazení větších senzorů do objektivů, které též vypadají větší než je tomu nyní.

Tajemstvím nejsou dokonce už ani rozměry, tedy minimálně i 6,1” iPhonu 13 Pro. Ten se má pyšnit tělem o rozměrech 146,7 mm x 71,5 mm x 7,6 mm, které tak bude téměř totožné s tělem iPhonů 12 Pro. Jediný rozdíl bude v tloušťce, která je v případě iPhonu 13 Pro o 0,2 mm větší. Proč tomu tak je sice v tuto chvíli zatím nelze s jistotou říci, jako nejpravděpodobnější vysvětlení se však v tuto chvíli jeví nasazení baterie s vyšší kapacitou. Právě s těmi se totiž u novinek dle dostupných informací počítá.