Problém pro NASA a SpaceX? Rusko chce ještě letos na Měsíci přistát se sondou

Ruský vesmírný program bude, zdá se, zažívat skvělé časy. Dnes jsme vám přinesli informaci o jejich záměru vybudovat vlastní vesmírnou stanici, přičemž v souvislosti s tím hodlají upustit od participace na Mezinárodní vesmírné stanici, a to možná už v roce 2025, byť jen pár týdnů zpět šéf ruské vesmírné agentury hovořil až o roku 2030.

Ještě ale dříve hodlá Rusko vyslat na naši přirozenou družici sondu, jež má na jižním pólu Měsíce zkoumat ložiska ledu. Start je předběžně naplánovaný už na říjen letošního roku, přirozeně se ale může ledacos změnit. Tato ložiska by v budoucnu mohla usnadnit vybudování jakési měsíční základny, o čemž se již také dlouho hovoří. Ruské vesmírné vědce má v rámci této mise, pojmenované jako Luna 25, zajímat také možná nebezpečnost ostrých úlomků měsíčního prachu, které jsou považovány za možné nebezpečí stěžující lidský dlouhodobý pobyt na Měsíci. Ruské plány na průzkum Měsíce jsou daleko větší, jelikož v příštích 10 letech by se sem mělo vypravit hned pět misí. Nejpozději za tři roky by měl orbiter v rámci mise Luna 26 zkoumat magnetické anomálie kolem Měsíce.

Naše přirozená družice se vůbec bude v tomto desetiletí těšit velkému zájmu. Americká NASA hodlá v rámci mise Artemis vrátit člověka na Měsíc. Přípravy jsou v plném proudu a mohlo by se tak stát už v roce 2024. Nedávno se v souvislosti s touto misí například zdařil test centrálního stupně rakety SLS. K velkému slovu se v tomto případě dostane pak také SpaceX.